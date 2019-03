Po drami zaradi Saškinega sporočila s svojim prihodom presenetila Vildiana

Na kmetiji Jake Hafnerja je zaradi Saškinega sporočila nastala prava ljubezenska drama, ki je razkrila prava čustva. Leonida je zapustila Miho Božiča, Jože Rožen se je ohladil do Meri, na Hafnerjevi kmetiji pa je s svojim prihodom presenetila Vildiana. A nenapovedana gostja ni prišla zaradi Gašperja.

Se spomnite pikantnega zmenka v gmajni? No, Jaka Hafner in Teja sta se družila tudi potem, ko ga je bilo konec, ob to pa so se obregnile ostale izbranke podeželskega junaka. Teja: "Ne vem, kaj so si mislile druge punce, ko me ni bilo, pa me tudi ne zanima." Razkrila pa je, da ji je Saška med zmenkom poslala sporočilo, češ da naj je ne skrbi, kajti ona in Kaja želita iti domov, Jaka pa je to sporočilo videl. Saška je v svoj zagovor povedala, da je želela samo umiriti situacijo, Anja pa je menila drugače: "Jaz pa mislim, da je to naredila, ker je preveč tekmovalna in ljubosumna." Teja je še razkrila, da je bil Jaka, ko je videl sporočilo, zelo razočaran. "Kar si je skuhala, naj sama poje", je zaključila.

Razočaranje na Jakovem obrazu, Saška mu je strla srce FOTO: POP TV

Tudi na kmetiji Mihe Božiča je zaradi Leonide vladala vsesplošna slaba volja. Miha je povedal, da se je zadrževala v sobi in se ni želela pogovoriti. Njegove izbranke so tuhtale, da ima morda težave doma ali tremo. Strinjale so se, da bi se morala boriti za Miho, ona pa je medtem že pakirala. Miha je nakazal, da je ne misli več prepričevati: "Mislim, da je skoraj bolje, da gre, kot pa da tukaj trpi in se joče v svoji sobi." Žal mu je bilo, da jo je sploh povabil na kmetijo. Leonida se je nato prikazala s kovčkom in povedala: "Saj si ti v redu, samo zaradi drugih grem." Njegove izbranke pa so se čudile, ker je za svoj odhod krivila prav njih, menile so, da bi razloge morala iskati pri sebi.

Leonida je odšla FOTO: POP TV

Med Jako in njegovimi dekleti pa je naraščala napetost. Priznal je, da je bil zaradi omenjenega sporočila bolj strog do Saške, ona pa je komentirala: "Je bilo res zelo neprijetno, sem si želela iti domov." Jaka je priznal: "Jaz sem neka čustva začel do Saške kazati, sem se malo navezal, se malo zaljubil že, in me je zaradi tega toliko bolj stisnilo." Premišljeval je, da bi končal njuno zgodbo, a se je po razmisleku odločil nadaljevati: "Pa da vidimo, če se situacija obrne." Ker pa je bil še naprej strog do Saške, ga je ta povabila na pogovor.

Napetost med Jako in Saško je naraščala FOTO: POP TV

Jože Rožen je dobil nalogo, da mora še naprej razvajati prve tri izbranke, da bi spoznal še četrto. To mu ni bilo težko, saj so vse, kot je povedal, "lepe in fajn". Pripravil jim je kraljevski zajtrk, nad čemer so bile kakopak navdušene. Nato jih je še zmasiral, kar je bila samo še pika na i. Povedale so, da so dvomile vanj, da pa jih je resnično presenetil. Darinka ga je dražila, češ da bo to trajalo samo do trenutka, ko bo eno osvojil. Razkrila je še, da je Jožici zelo všeč in da bi bila pripravljena ostati na njegovi kmetiji, žal pa Jože ni bil enako zagret zanjo. Dajala ga je tudi radovednost, kje se skriva četrta izbranka. Očitno je bila zagledanost v Meri muha enodnevnica, saj je presenetil z izjavo, da mu je najbolj všeč Darinka, ki je "enostavna in domača".

Jože ima oči za Darinko FOTO: POP TV

Jako je zanimalo, zakaj ga je Saška odpeljala na samo, ona pa mu je povedala, da zaradi njegovega čudnega obnašanja. Saška: "Kaj se je zgodilo, da si tako strog? Vse, kar naredim, je narobe." Saška je pojasnila, da se je med dekleti prebudila tekmovalnost in je zato pisala Teji, da bi pomirila napetosti. Napisala naj bi, da si ne želi doživljati scen in da naj bi Teja to obrnila sebi v prid. Priznala je, da je sprva res mislila, da se bo v šovu promovirala, da pa je kasneje spoznala, da je prijeten fant. Saška: "Res si mi super. Nikomur nisem želela priznati, da so se v meni začela prebujati neka čustva do tebe. To sem hotela za sebe zadržati, ker težko komu zaupam." Jaka ji je verjel na besedo in ji je dal še eno priložnost. Takoj zatem smo videli celo vrsto poljubov, Saško pa je zanimalo, kaj bo naredil s Tejo. Jaka: "Jaz ne maram takih, ki iščejo probleme." Če bo Teja še naprej problematična, bo po njegovih napovedih morala oditi.

Saška je priznala, da goji čustva do Jake, sledila je vrsta poljubov. FOTO: POP TV

Miha Božič je po nemirnem jutru na zmenek odpeljal Anico. Opazil je, da ni samo za delo na kmetiji, ampak se zna tudi lepo urediti. Bila je odkrita, da si želi družine in da ji je Miha zelo všeč. Zaupala mu je, da je zelo mlada izgubila očeta, zato je morala poprijeti za vsako delo na kmetiji. Anica: "Upam, da me boš vzljubil. Jaz bi ti bila dobra žena, dobra mamica. Jaz srčno upam, da me boš izbral." Miha je ocenil, da je zgovorna, zabavna, da si želi otrok, a da bo šele na koncu videl, če je prava zanj.

Anica med lepim, nežnim ljubezenskim nagovorm FOTO: POP TV

Na kmetijo Jožeta Rožena pa je prišla Jadranka. Takoj mu je povedala, da ne namerava voziti traktorja in da je v hlevu ne bo videl nikoli. Jože: "Njen nastop je bil bolj grob. Takšne žene kot je Jadranka meni niso všeč, ker se jih malo bojim, ker so prehude." A zatrdil ji je, da se nikogar ne boji, in pogumno napovedal, da jo bo že ukrotil.

Soočenje Jožeta in Jadranke, Jože se ni dal FOTO: POP TV

Gašper Hafner je svoje izbranke podučil glede skrbi za svoj kmečki ponos - traktor. Gašper: "Zdaj pa ne vem, ali bom dal kateri od vas kabel ali ga jaz namočim," se je šalil in dodal: "Tista, ki ga bo pa najbolj drgnila, gre pa danes zvečer z mano." Podeželski junak je nadziral delo in svoja dekleta škropil z vodo. Seveda mu niso ostale dolžna in je bil tudi sam na koncu precej moker.

Gašper je vestno nadziral delo FOTO: POP TV

Jože Rožen bo moral s svojimi izbrankami odigrati vlogi Romea in Julije. Za vlogo slednje se bodo njegove dame še potegovale, zmagovalka pa bo šla z njim na romantični izlet. Jože je hitro ocenil: "Najboljša Julija bi bila Darinka, najslabša pa Jadranka." Slednja pa ga je kar takoj razočarala, češ da bodo o tem odločale same. Gašperja in njegova dekleta je nato s svojim prihodom presenetila Vildiana. Andreja je bila najbolj presenečena in jo je dodobra premerila, a Vildiana ni prišla zaradi Gašperja, pač pa bolje spoznat njegovega brata Jako. Razkrila je, da je prav on tisti, ki ji je padel v oči na zabavi. Patricija je ocenila, da je s tem prizadela Gašperjev ego. "Vildiana je carica," se je smejala. In Gašperjeve izbranke so lahko mirneje zadihale.

Vildiana je razkrila, da na Hafnerjevo kmetijo ni prišla zaradi Gašperja. FOTO: POP TV

Darja Tomažin se bo v jutrišnji oddajihudovala nad svojimi moškimi, ki ves čas samo sedijo, Marka pa na zmenku v bazenu dražila, naj jo malo osvaja. Dragana bo Tomaža Bizjaka soočila s tem, da ga je videla všečkati strani, namenjene svingerjem. Jaka Hafner pa bo Vilidani razložil, kaj lahko pričakuje v postelji, njegove besede pa jo bodo spravile v krohot. Ne zamudite ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.