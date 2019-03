Po slovesu od Mihe je prejela 200 prošenj za prijateljstvo

Ko se je Maja Nose morala posloviti od Mihe Božiča , ji ni bilo težko pri srcu. Maja: "Itak mi ni deloval, da bi bil pripravljen na otroka." Takšen občutek je dobila kljub njegovi izjavi, da ima zelo rad otroke in da bi bil pripravljen v svoje življenje sprejeti tudi mlado mamico. Maja: "To bi vsak rekel, realnost je pa drugačna." Kar je izkusila na lastni koži. Minila so namreč štiri leta, odkar sta se razšla z očetom svojega otroka. Ko je izvedel, da je noseča, je izginil iz njenega življenja. Z njim nima nobenih stikov, niti ne plačuje preživnine za svojega sina.

Predana mamica prav zaradi svojega edinca ni mogla priti na Mihovo kmetijo, dopustila pa je možnost, da se lahko slišita po koncu snemanja, če se bo z njegovimi izbrankami vse izjalovilo. Da postala kaj več kot samo prijatelja, pa bi ga morala bolje spoznati. A oddaja se je komaj pričela in trenutno so na prvem mestu Mihove izbranke, med katerimi je morda njegova sorodna duša.

Miha je sicer na Majo naredil dober vtis Maja: "Zelo v redu fant, simpatičen, priden. Čeprav se mi zdi, da sedaj, ko je zgradil hišo, pričakuje, da bo nekdo drug delal naprej. Ampak takšnih moških je veliko, tako da mu ni za zameriti." V isti sapi doda še: "Mogoče pa ni tako, ker ga nisem uspela bolje spoznati." Sama bi bila sicer pripravljena prevzeti gospodinjska opravila. Maja: "Saj to itak moram, nič novega ne bi bilo, bi moral pa v tem primeru sodelovati in prevzeti druga opravila." V nobenem primeru pa ne bi pustila svoje službe, saj se ne bi mogla posvečati izključno gospodinjstvu. Najbolj primerna za Miho Božiča bi bila po njenem mnenju Anica , kolikor jo je uspela spoznati, morda tudi Barbara .

Fantje in dekleta! Že zbiramo prijave za naslednjo sezono. In tokrat ne samo na kmetijah.

Na romantičnem področju pri njej ni nič novega, je pa po predvajanju Ljubezi po domače dobila ogromno prošenj za prijateljstvo na Facebooku. Maja: "200 jih je bilo. Ampak se mi zdi, da vsi samo poskušajo svojo srečo. Nihče ne da prav dosti od sebe, da bi recimo kakšno pismo napisal ali nagovor, da bi človek rekel: "Uau!" Saj ni treba veliko, ampak je pa samo: "Hej. Hoj." Na to pa ne odgovarjam. Eni so celo mladoletni."

Presenetljivi so ji odzivi ljudi, s katerimi se srečuje v lokalu, v katerem dela: "Presenečena sem, da oddajo spremlja tako veliko ljudi. Me kar ustavljajo v lokalu, kjer delam, in komentirajo, kako bi bila fajn z Miho." Na njeno žalost in na veselje ostalih snubk. Katera se bo smejala zadnja, bomo videli v oddaji Ljubezen po domače. Na sporedu vsak petek in soboto ob 20. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera vseh oddaj Ljubezen po domače ekskluzivno na VOYO!