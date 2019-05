Počaščen zaradi odziva gledalcev, oddaja mu je pripeljala tudi novo dekle

S Špelo že med snemanjem nisva imela nekih posebnih trenutkov druženja, ki bodo verjetno tako redki tudi ostali. Bojan pa sam ve, koliko sem mu pomagal in kaj vse sva doživela v tem kratkem času, in čakam njegov klic (smeh).

Najtežjo jed sta ti dodelila tudi Bojan in Špela, s katerima si kuhal v prejšnji oddaji in s katerima si imel precej nesoglasij. Ali si jima to njuno odločitev morda zameril?

Popolnoma ničesar ne obžalujem, tako besed in dejanj med tekmovanjem kot tudi ne zadnjega... Kar ste videli, to sem. 68 minut sem delal res s polnim gasom in se trudil po svojih najboljših močeh, dal sem svoj maksimum. Ob koncu kuhanja sem vedel, da priloge niso popolne, da kreme nisem prezračil, tudi peteršiljeva krema ni bila popolna, tako da menim, da tudi solata ne bi spremenila razpleta ... Krožnik je bil postavljen oziroma sestavljen in 2 minuti bi bili premalo za postavitev novega.

Tega dejansko nisem čutil, kot da bi se nekaj končalo, ampak da se šele začenja. Tako kot sem rekel sodnikom, čutim še vedno isto, nadaljeval bom s kulinaričnim učenjem, ustvarjam, uživam v kuhanju in se nadejam, da boste še slišali o kakšnem mojem podvigu, med drugim sem že dobil povabilo organizatorja na festival pašte, ki bo na začetku junija v Kopru, kjer bom svoje jedi predstavljal ob boku Jake Mankoče, Sare Rutar in ostalih. Menim, da bo to še ena odskočna deska za prepoznavnost mojih okusov in mojega dela.

Kakšne odzive si dobil? Nenazadnje pri svojem delu verjetno srečuješ ogromno ljudi.

Kar zadeva odzive, so bili že zelo dobri ob samem vstopu v MasterChef, tako od ljudi, ki jih poznam, kot tudi širše množice, ki me je šele spoznavala, ter med tekmovanjem. To, kar se je zgodilo ob mojem slovesu, je pa naravnost neverjetno. Ogromno število pozitivnih kritik, pisem podpore, čudovitih besed in lepih želja ... res nisem pričakoval takega odziva! Počaščen sem. Družbeni mediji so prav eksplodirali in res je čudovito slišati vse te besede na svoj račun, in še enkrat hvala vsem za izkazano podporo in zaupanje v moje sposobnosti.

So morda še kakšne novosti v tvojem življenju? Opazili smo, da nisi več samski, tako da bodo oboževalke zagotovo razočarane.

Glede življenja po MasterChefu je še težko govoriti, saj se šele začenja in se ga navajam. Ja, oddaja mi je pripeljala tudi novo dekle, ki je mimogrede čudovita oseba, in sem srečen, da me je kliknila. Dobila sva tudi ogromno število všečkov (smeh), tako da mislim, da oboževalke le niso tako razočarane, ampak bolj kot ne vesele zame.