Miha Božič je edini junak podeželja, ki se na koncu ni odločil za nobeno izmed svojih izbrank. Zaključek dogajanja na njegovi kmetiji je bil zato precej dramatičen, toda bolj zaradi dobrosrčne in delovne Anice Prebejšek , ki je do njega začela gojiti romantična čustva. Barbara Pastirk je bila edina, ki je njegovo odločitev dejansko pričakovala. Barbara: "Ne znam razložiti, nekako podzavestno sem čutila, da se bo zgodilo nekaj takega, da iz tega ne bo nič."

In občutek je res ni varal, zdelo pa se nam je, da je bilo na njenem obrazu opaziti kanček razočaranja, toda Barbara nam zatrdi, da ni bilo tako: "Midva z Miho sva prijatelja, jaz do njega nisem kakšnih globljih čustev, zato nisem bila razočarana. Miha je drugače zelo v redu fant, zanj ne najdem žal besede." Toda to ni bilo dovolj. Da bi se med njima razvilo nekaj več, bi morala posredovati kemija. Barbara: "Ki je ni bilo. Ampak ni nič narobe s tem, ne moremo do vseh čutiti kemije."

Na vprašanje, ali jo je Miha po koncu snemanja poklical in se ji morda opravičil, odgovori: "Midva sva se normalno naprej pogovarjala. Mislim, da sva bila vseskozi na prijateljski ravni, in to je bilo to. Po eni strani se mi ni imel za kaj opravičevati. Iskreno povedano, bi ga verjetno malo čudno gledala, če bi se mi opravičeval."