Polona je bila priča lepi ljubezenski zgodbi, glede sebe ostaja skrivnostna

Polona Kranjc je uživala na snemanju Ljubezni po domače. Vesela je bila, da je bila lahko priča ljubezni med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir. Glede svojega stanu pa ostaja skrivnostna.

Polona Kranjc je v Ljubezen po domače prišla preizkušat Dejana Ponikvarja in njegovo predanost Patriciji Salobir. Svojo vlogo je tudi odlično in samozavestno odigrala. Ker se je snemanje odvilo že pred časom, se podrobnosti ne spomni prav dobro. Polona: "Vem pa, da smo se imeli super in da je bilo zelo sproščeno in zabavno."

Polona Kranjc in Dejan Ponikvar FOTO: POP TV icon-expand

Polonin namen je bil dosežen, Dejan je jasno povedal, da je Patricija njegova in da s Tejo nimata več možnosti. Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so bili navdušeni, Mija Rovtar je povedala, da gre verjetno za najlepšo ljubezensko zgodbo v oddaji. Polona: "Že ko sem bila tam, se je videlo, da sta si Patricija in Dejan zelo všeč, in sem vesela, da sem lahko videla njuno ljubezen. Iz srca jima privoščim vse najlepše." Brez zabavnih trenutkov ni šlo, Dejan jo je med spoznavanjem ob Bloškem jezeru denimo ocenil kot v redu, pa tudi kar zahtevno punco, kar se že na daleč vidi. Polona v smehu: "Zase bi rekla, da niti nisem preveč zahtevna, od partnerja pa pričakujem več kot minimalizem, to pa je dejstvo. Osnove bodo vedno zvestoba, spoštovanje in obojestranski trud."

Poloni kmečka opravila niso tuja, z njimi se je spoznavala v dveh sezonah Kmetije in se je tudi izkazala s svojo delavnostjo. Pa bi si predstavljala življenje na kmetiji ali pridejo v poštev samo mestni fantje? Polona: "O kmečkih opravilih sem se veliko naučila v šovih, v katerih sem sodelovala, ampak to nima nobenega vpliva na bodočega partnerja. Pomembno je, kako se s človekom ujameš in razumeš, in vseeno je, ali je iz mesta ali iz vasi." Nazadnje je bila v zvezi z Igorjem Mikićem, ki ga je spoznala prav v Kmetiji, a se jima ni izšlo. Igor je povedal, da ljubezen včasih ni dovolj, Polona pa je z zgodbo očitno povsem zaključila, saj nima kaj dodati. Tudi glede tega, ali je njeno srce osvojil kdo drug ali uživa v samskem stanu, ostaja skrivnostna. Polona v smehu: "Mislim, da bom od zdaj naprej svoje ljubezensko življenje raje obdržala zase, tako da vas bom pustila v nevednosti."

Polona ostaja skrivnostna glede svojega stanu. FOTO: osebni arhiv icon-expand