Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYO Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Polona je bila priča lepi ljubezenski zgodbi, glede sebe ostaja skrivnostna

Velenje, 21. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
4

Polona Kranjc je uživala na snemanju Ljubezni po domače. Vesela je bila, da je bila lahko priča ljubezni med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir. Glede svojega stanu pa ostaja skrivnostna.

Polona Kranjc je v Ljubezen po domače prišla preizkušat Dejana Ponikvarja in njegovo predanost Patriciji Salobir. Svojo vlogo je tudi odlično in samozavestno odigrala. Ker se je snemanje odvilo že pred časom, se podrobnosti ne spomni prav dobro. Polona: "Vem pa, da smo se imeli super in da je bilo zelo sproščeno in zabavno."

Polona Kranjc in Dejan Ponikvar
Polona Kranjc in Dejan Ponikvar FOTO: POP TV

Polonin namen je bil dosežen, Dejan je jasno povedal, da je Patricija njegova in da s Tejo nimata več možnosti. Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so bili navdušeni, Mija Rovtar je povedala, da gre verjetno za najlepšo ljubezensko zgodbo v oddaji. Polona: "Že ko sem bila tam, se je videlo, da sta si Patricija in Dejan zelo všeč, in sem vesela, da sem lahko videla njuno ljubezen. Iz srca jima privoščim vse najlepše."

Brez zabavnih trenutkov ni šlo, Dejan jo je med spoznavanjem ob Bloškem jezeru denimo ocenil kot v redu, pa tudi kar zahtevno punco, kar se že na daleč vidi. Polona v smehu: "Zase bi rekla, da niti nisem preveč zahtevna, od partnerja pa pričakujem več kot minimalizem, to pa je dejstvo. Osnove bodo vedno zvestoba, spoštovanje in obojestranski trud."

Poloni kmečka opravila niso tuja, z njimi se je spoznavala v dveh sezonah Kmetije in se je tudi izkazala s svojo delavnostjo. Pa bi si predstavljala življenje na kmetiji ali pridejo v poštev samo mestni fantje? Polona: "O kmečkih opravilih sem se veliko naučila v šovih, v katerih sem sodelovala, ampak to nima nobenega vpliva na bodočega partnerja. Pomembno je, kako se s človekom ujameš in razumeš, in vseeno je, ali je iz mesta ali iz vasi."

Nazadnje je bila v zvezi z Igorjem Mikićem, ki ga je spoznala prav v Kmetiji, a se jima ni izšlo. Igor je povedal, da ljubezen včasih ni dovolj, Polona pa je z zgodbo očitno povsem zaključila, saj nima kaj dodati. Tudi glede tega, ali je njeno srce osvojil kdo drug ali uživa v samskem stanu, ostaja skrivnostna. Polona v smehu: "Mislim, da bom od zdaj naprej svoje ljubezensko življenje raje obdržala zase, tako da vas bom pustila v nevednosti."

Polona ostaja skrivnostna glede svojega stanu.
Polona ostaja skrivnostna glede svojega stanu. FOTO: osebni arhiv

Jasno in glasno pa govori o željah in pričakovanjih glede partnerja, ki ostajajo enaka. Polona: "Želim, da moj partner v zvezo vlaga enako mero kot jaz, da razume, kaj pomeni rasti skupaj in graditi skupno življenje. Prilagajanje, komunikacija, spoštovanje, zvestoba pa so ključnega pomena."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 polona kranjc
Naslednji članek

Teji ni bil namenjen Dejan, srce ji je ukradel Žan

SORODNI ČLANKI

Ponosna Patricija, Dejan se je izkazal z iskrenostjo in pogumom

Milanu v slovo: Njegova energija, iskrivost, prijateljstvo in ljubezen ostajajo

Umrl je komentator Ljubezni po domače na kavču Milan Stojnić

Suzana je našla svojega princa: Res sem prava srečnica

Dejan je izbral in navdušil: Najlepša ljubezenska zgodba vseh časov

Sonja bi v novem šovu skupaj s prijateljem Nejcem iskala pravo ljubezen

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Webdoggs
21. 11. 2025 10.41
ta let tega nisem gledala, sem bolj gledala poroko zarad Renate in sandija
ODGOVORI
0 0
bb5a
21. 11. 2025 10.25
Zdej počas je že čas, da osnovno šolo konča.
ODGOVORI
0 0
PanterSLO
21. 11. 2025 10.22
Ta je še za one night stand preveč antipatična, ne da bi jo še vsak dan prenašal.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
21. 11. 2025 10.16
+1
A spet ta!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363