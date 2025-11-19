Ponosna Patricija, Dejan se je izkazal z iskrenostjo in pogumom

Patricija Salobir je kmalu po prihodu Polone Kranjc izvedela za njeno nalogo, a je bila kljub temu na trnih. Nemir v njenem srcu je kmalu zamenjal ponos, ker Dejan Ponikvar ni podlegel skušnjavi in se je v njenih očeh izkazal za enkratnega moškega.

Prihodi novih kandidatk na kmetije sodelujočih v Ljubezni po domače niso nič novega, tako je v letošnji sezoni pozornost Petra Benedika ukradla Nina Radi. Povsem realno bi bilo pričakovati, da bi se enak preobrat zgodil zaradi Polone Kranjc, ki je prišla na kmetijo Dejana Ponikvarja. A Polona ni bila nova kandidatka, prišla je samo zato, da bi preizkušala njegovo predanost favoritki Patriciji Salobir. Patricija se spominja: "Ko sem zagledala Polono, sem takoj vedela, da zdaj lahko pričakujem nekaj 'drame'. Ko pa mi je rekla, da mi ne misli skakati v zelje, sem bila pomirjena, ker sem vedela, da je ta preizkušnja namenjena samo Dejanu. Tako sem lahko tudi sama videla, ali je Dejan res zvest in predan ali bi rad preizkusil zvezo še s katero punco. Seveda pa je Polona zelo simpatična in zelo odrasla za svoja leta in sem bila malo na trnih, ali bo Dejanu srce zaigralo za njo."

Patricija Salobir

Patricija se strinja, da je Polona tudi zelo dobra igralka in da se je v svoji vlogi odlično izkazala. Med košnjo trave se je ob njenem vabilu na zmenek v zraku čutila velika napetost. Patricija kljub negotovi situaciji ni izkoristila zlate karte. Patricija: "Dejan je prijazen fant, odkrit in ni slabonameren. Če bi takrat šel na zmenek, vem, da se ne bi zgodilo nič posebnega, zato tudi nisem hotela izkoristiti zlate karte. Zaupala sem mu in sem vedela, da če bi se odvilo drugače, bi lahko Dejana označili 'za še enega ženskarja'. Ampak jaz sem že na začetku vedela, da je drugačen od povprečja, in tudi iz mojih izkušenj sem videla, da je zares iskren fant in da bo slej ko prej tudi on glasno in jasno povedal, kaj čuti, kar je na koncu tudi naredil. Na to dejanje sem bila zelo ponosna. Ker kdo pa še danes reče ponosno jasno in glasno: Ona je samo moja, ti nimaš šans?"

Dejan Ponikvar in Patricija, ko sta končno ostala sama.

Komentatorka Mija Rovtar je njuno zgodbo opisala kot verjetno najlepšo vseh časov v Ljubezni po domače. Vsi komentatorji pa so že pred tem hvalili Dejanovo predanost Patriciji, zaradi česar je bilo izbranki toplo pri srcu. Patricija: "Ko je Mija najino zgodbo opisala kot najlepšo zgodbo v zgodovini oddaj Ljubezen po domače, sem bila nadvse navdušena in srečna. Lepe komentarje je vedno zelo lepo slišati. Seveda pa tega nismo vajeni, ker gre za šov, in sem bila v dvomih, ali bodo gledalci iskrena čustva prepoznali in sprejeli. To, da so Dejana pohvalili, da mi je predan kljub 'skušnjavam', je čisto normalno, saj če ti je nekdo všeč, se trudiš, izkazuješ predanost, ljubezen in spoštovanje in so oči uprte samo v to osebo. Tako bi morali delovati vsi moški. Po mojem mnenju je to tudi odraz vzgoje, tiste iz 'stare šole', za kar gredo vse zahvale njegovi mamici Nadi, da je vzgojila tako enkratnega moškega!"