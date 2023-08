Poplave prizadele tudi kandidatko Ljubezni po domače

Jasna Perme je ena letošnjih kandidatk in kandidatov, ki so se odločili v novi sezoni oddaje Ljubezen po domače poiskati ljubezen. Gospa, ki je sicer polna smeha in šal ter zaljubljena v vrtnarjenje, se te dni sooča s poplavljeno hišo in uničenim vrtom.

icon-expand Jasna Perme FOTO: POP TV Živi namreč v Braslovčah in je ena premnogih, ki so jih poplave zelo prizadele. Namesto da bi se te dni pripravljala na spoznavanje novih snubcev, se z lopato in krpo bori s posledicami ujme. Zato se je odločila, da se letos odpove sodelovanju v Ljubezen po domače. V sedmi sezoni bo tako sodelovala ena ženska in devet moških, ki jim bo Tanja Postružnik Koren v prihodnjih dneh prinesla ljubezenska pisma. Tisti z največjim številom pisem bodo sodelovali v sedmi sezoni najbolj zaljubljene oddaje. Upamo, da bodo našli svoje srčne sopotnike. Jasni pa želimo, da čim prej odpravi posledice poplav in bo spet tista vesela ter nasmejana gospa.