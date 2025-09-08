Posebnost letošnje sezone: za dva junaka se potegujejo ista dekleta

V novi sezoni Ljubezni po domače med drugimi sodelujeta 47-letni Pablo Alejandro Gelb iz Litije in 47-letni Dušan Petrič iz Starega Trga pri Ložu. Gledalci lahko prvič doslej spremljajo, kako se za oba potegujejo iste snubke. In kdo so to?

Pablo Alejandro Gelb je, kot se za Argentinca spodobi, temperamenten, iskren, čustven in predan svoji veliki strasti – nogometu. Všeč so mu sproščene, vesele ženske, ki se rade potepajo. Dušan Petrič pa je že 18 let princ pustnega karnevala v Cerknici. Je izredno duhovit in nasmejan moški, ki rad deli srečo in veselje, išče pa brihtno dekle, ki bi z njim hodilo v hribe. Maja Vozlič iz Prlekije je po poklicu aranžerski tehnik, trenutno pa dela v trgovini. Tja se vozi s tovornjakom, ki ga je kupila, potem ko je zanj naredila izpit. To je bila njena želja vse od takrat, ko je delala izpit za avto. V avtošolo je namreč vedno štopala tovornjake in se nad njimi navdušila. Zase pravi, da je komunikativna, rada se druži z ljudmi in kdorkoli jo lahko ogovori. Priložnost da prav vsakemu človeku, pravi. Sebe vidi kot preprosto, navadno žensko, mogoče malo drugačno od ostalih. V prostem času je veliko v naravi, zelo rada potuje, riše in fotografira.

Maja Vozlič FOTO: POP TV icon-expand

Maja je imela nekaj resnih zvez, pred prihodom v Ljubezen po domače pa je bila dolgo časa samska in v njej se je prebudila želja, da bi spoznala sorodno dušo. "Če ne greš, če ne tvegaš, ne moreš vedeti, kaj te čaka in kaj bo", pravi. Ob sebi si želi iskrenega moškega, ki bi ji pustil dihati in ji dajal svobodo, ki bi jo znal potolažiti in ji nudil varno oporo, ki bi bil komunikativen in bi se z njim lahko pogovarjala o vsem, ki bi bil zabaven in bi rad potoval. Najbolj pomembno pa ji je, da bi jo razumel in sprejel takšno, kakršna je, in je ne bi poskušal spreminjati. 42-letna Manuela Fittkau iz Ljubljane je trgovka. V Ljubezni po domače je že sodelovala, borila se je za srce Jureta Strune, a med njima ni bilo kemije. Je neposredna in brez dlake na jeziku. Po očetu je Nemka, po mami pa Slovenka. Ko sta se njena starša ločila, jo je mama pripeljala s seboj v Slovenijo. Oče je bil motorist in tudi sama se naokrog vozi z motorjem. Je umetniško nadarjena, v otroštvu je igrala klavir, pohvali se, da tudi zelo lepo riše. Želela je na oblikovno šolo, a ji je zmanjkala ena točka, da bi postala modni kreator. Ker ji je na oblikovni spodletelo, se je vpisala na aranžersko, na koncu je zaključila trgovsko. Pred leti je veliko plesala po slovenskih ter hrvaških klubih kot go go plesalka, kasneje se je preživljala s telefonsko prodajo, zdaj pa dela honorarno kot natakarica.

Manuela Fittkau FOTO: POP TV icon-expand

Manuela je imela nekaj resnih zvez, vendar se ni nikoli poročila, niti nima otrok. Ob sebi si želi ljubečega partnerja, tudi otroka bi imela, vendar se ji zdi, da je danes težko najti moškega, ki je dobro videti, ima nekaj v glavi in zna zaslužiti denar. Manueli veliko pomeni vizualnost, tudi sama je precej atraktivna ženska, a energija moškega in drugi atributi so ji prav tako pomembni. 38-letna Suzana Korošak iz Škofljice dela kot osebna asistentka. Tudi ona se je borila za srce Jureta Strune, a ni prišla na njegov ranč. Dolenjka je pravi Oven in rada spreminja okolje. Živela je v Mariboru in na Primorskem, zdaj je doma na Škofljici. Imela je duhovno-masažni salon v Izoli, nato se je zaposlila kot osebna asistentka za invalide. Z duhovnostjo se še vedno ukvarja, doma pa izvaja tudi klasično, terapevtsko in limfno drenažo. Naredila je tečaj za učiteljico meditacije in angelsko terapevtko. Veliko je naredila na sebi, prebrala ogromno literature na to temo in se znebila dela notranje prtljage. Naučila se je boljše komunikacije, reagira bolj umirjeno in zna postaviti meje.

Suzana Korošak FOTO: POP TV icon-expand

Čeprav je Suzana zelo zaposlena, si želi ob sebi imeti nekoga, s katerim bi lahko šla vsaj skupaj spat in se v redkih prostih trenutkih z njim sprehoditi ob vodi. Kdor jo pelje k vodi, je zadel 'terno', pravi, saj jo pomirja. Doslej v ljubezenskih zvezah ni imela sreče. Resno ljubezensko zvezo je nazadnje imela pred 8 leti, in sicer z žensko. Ima veliko žalostnih zgodb, vendar se vedno znova pobere in živi za lepe trenutke, kajti tudi teh ni malo. Suzana je tudi model za 'plus-size' fotografijo. Sonja Plešnar iz Kamnika je modna stilistka. V Ljubezni po domače je že sodelovala, junak Mitja Rus jo je celo izbral za izlet, ki pa je bil prijateljski. Z Mitjo redno vzdržujeta stike, skupaj sta sodelovala tudi v oddaji Ljubezen po domače na kavču. Vzljubila jo je celo Mitjeva mama, ki jo rada povabi s seboj po nakupih. Sicer pa Sonja živi z mamo v stanovanju, ima tudi veliko prijateljic in je zelo aktivna. Najraje se zadržuje v mestu, pravi, da je mestna miška. Končala je kozmetično šolo, je modna stilistka, podaljšuje trepalnice, ima svojo modno linijo, poje, hodila je tudi v glasbeno šolo, kjer se je učila igrati harmoniko.

Sonja Plešnar FOTO: POP TV icon-expand

Sonja, ki je že dolgo samska, je doslej imela eno samo veliko ljubezen. Bila je še srednješolka, ko se je zaljubila v Nizozemca Richarda. Preselila se je k njemu v Amsterdam, poročila sta se in skupaj sta živela 16 let. Ker sta se vedno več ukvarjala vsak s svojim delom in vse manj drug z drugim, sta se ločila. Sonja ves ta čas ni imela niti enega drugega fanta. Po dolgih letih samskega življenja ji je upanje vzbudil Mitja Rus, a je hitro spoznala, da bosta samo prijatelja. Da bi vendarle našla ljubezen, se je letos ponovno prijavila v oddajo, tokrat za Argentinca Pabla. Želi si, da bi jo naučil govoriti špansko, ona pa bi njega naučila nizozemsko. Pričakuje tudi, da bosta skupaj kuhala njegovo - argentinsko hrano in se šla nizozemsko kulinariko, ki jo obvlada ona. Poleg tega upa, da bosta s Pablom zaplesala tango. 43-letna Vesna Volk iz Ljubljane je že sodelovala Ljubezni po domače, vendar ni imela ljubezenske sreče. Kljub temu so si jo gledalci dobro zapomnili in jo še danes prepoznavajo. Njena prepoznavnost se je še okrepila, ko se je z motivacijskimi nasveti pojavila na Tik Toku. Ima veliko certifikatov in dela energijske seanse s pogovori. Živi in se preživlja sama, je zelo aktivna, adrenalinska, raziskovalna, obožuje naravo in živali, zlasti svojo psičko. Vesna ima rada vse ljudi, tudi negativne. Nikogar ne želi obsojati, pravi, da ljudje potrebujejo samo svetlobo in ljubezen, potem se zadeve začnejo spreminjati. Redno dela dihalne vaje in meditira. Pravi, da je zelo mehka in subtilna duša, ki čuti energije ljudi in živali. Je zelo socialna, rada pomaga. Je umetnica, z barvami riše energetske slike, igra kitaro, dela z glino, ustvarja sveče. Je tudi grafologinja, ki iz pisave takoj razbere, kakšen je človek.

Vesna Volk FOTO: POP TV icon-expand

Nekoč je imela ljubezenske zveze, zdaj pa je Vesna že deset let samska. Želi si partnerja, vendar noče, da se kaj zgodi na silo, zato ljubezni tudi nikoli ni ravno iskala. Nima pričakovanj, ker pričakovanja prinašajo razočaranja. Raje gre s tokom, se prepušča. Absolutno je pripravljena na zvezo, otrok pa si ne želi. Če bi si jih, bi jih že imela, pravi. Vesna je velik romantik, radostijo jo drobne nematerialne pozornosti, noč pa ima zanjo posebno moč, sveče ji pričarajo romantično vzdušje, pod zvezdami se ji topi srce. Že narava sama ji je romantična. Če imaš zraven osebo, ki te čuti, je to največ, pravi. Zanjo je partnerstvo to, da ti je fant najprej prijatelj, nato šele ljubimec. Pomembno ji je, da si lahko povesta čisto vse. Oksano Lukich smo spoznali že v drugi sezoni Ljubezni po domače, ko se je borila za srce biodinamičnega kmeta Mihaela Kasaša. Kot je povedala takrat, si ob sebi želi imeti odločnega, ljubečega in čutečega moškega, pritegneta jo dobrodušnost in čistost misli. Po življenju v večmiljonskem mestu se je želela prepustiti življenju v naravi. Mihael se ji je zdel idealna izbira zanjo, saj prav tako diha z naravo, a jima skupna prihodnost ni bilo usojena. Sedaj je prišla v pravljično, sedmo sezono in spoznava kar dva junaka hkrati. Pravi, da ji v ljubezenskih odnosih nikoli ne uspe stati trdno na tleh. V prihodnosti si želi ustvariti družino, ki bi ostajala povezana, ne glede na to, kaj bi življenje prineslo.

Oksana Lukich FOTO: POP TV icon-expand