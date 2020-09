Postavni David iz Ljubezni po domače je samski, sanja pa o Tanji

Marsikdo je stavil, da bo 28-letni David Vidmar iz Žužemberka zagotovo med junaki podeželja, ki jih spremljamo v tej sezoni Ljubezni po domače, toda usoda je hotela drugače. Postavni mladenič je sicer prejel dovolj pisem, a sta se s Tanjo Postružnik Koren poslovila. Povedal je namreč, da se je zaljubil, in njegova pot v šovu se je takrat končala.

Od snemanja oddaje pa do danes je minilo že kar nekaj mesecev in zanimalo nas je, ali je čas prinesel kakšne spremembe v njegovo življenje. In res nam je zaupal, kar je sicer težko verjeti, da je samski.

Na vprašanje, ali še vedno išče takšno dekle, kot jo je opisal v predstavitvi, odgovori pritrdilno, nato pa razkrije, da mu je v oči padla lepa in simpatična voditeljica oddaje, Tanja Postružnik Koren. David kratko in jedrnato:"Všeč mi je." In ni edini, čigar srce je veselo zaigralo v prijetni Tanjini družbi.

Ko ga v šali spomnimo, da je Tanja že oddana, pa pove: "Saj je vseeno. V današnjem času ni pomembno, ali je zasedena. To ni bila nikoli ovira."