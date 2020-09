Postavni Doroteji so všeč starejši moški, Tamara bi jo spravila v red

Tamara Korošec je v Ljubezni po domače na kavču mimogrede razkrila, da Doroteja Knehtl izbira samo starejše moške. Naznanila je, da bo to spremenila.

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so imeli tokrat veliko dela. Videli so lahko pestro dogajanje, začenši z iskrivimi hitrimi zmenki. Doroteja Knehtl in Tamara Korošec sta ugotavljali, ali sta Metka Šeškar in snubec Jože resnično skladna. Ko je Metka omenila iskrice, ki jih je čutila ob prvem srečanju s snubcem, je Tamara priznala Doroteji, da je imela prav. Doroteja: "Pri drugih zadenem, samo pri sebi ne."

icon-expand Doroteja in Tamara v Ljubezni po domače na kavču FOTO: POP TV

Vsem komentatorjem se je zdela zanimiva tema o razliki v letih med partnerji. Jože se je v prejšnji oddaji sicer pošalil, da mora moški imeti mlado žensko, kajti postara se slej kot prej. Tokrat je ubral drugačno vižo: "Ženska mora biti starejša, ker moški prej 'zabinca'." Kar pomeni, da prej umre. Njegova hči Teja se s tem ni strinjala: "Ravno moški mora biti starejši, ker bolj pozno umsko dozori."

Nakar smo izvedeli, da so Doroteji všeč starejši moški, česar pa Tamara ne more razumeti:"Ti si samo neke stare izbiraš. Kaj je s teboj?" Doroteja:"Me boš morala v red spraviti." Tamara: "Pa te bom res morala. Gor te bom dala k Lužarjevim. Boš hitro razmislila."

icon-expand Jaka in Gašper Hafner se rada šalita na svoj račun. FOTO: POP TV

In kaj ste še zamudili? Jože Rožen se je v prejšnji oddaji zagledal v Jacqueline, očitno pa so mu všeč tudi precej mlajše ženske. Tako je izjavil, da bi Damjanovo Jevrosimo imel še sam. Teja: "Ti bi vsako tretjo imel." Jože: "Dokler ne bi ene dobil." Tamara pa se je čudila, zakaj je Jevrosima sploh prišla v Slovenijo, ko pa so v Beogradu sami lepi fantje. Prav vsi pa so se čudili, ker je Sandi na hitri zmenek z Jacqueline prišel s prstanom, in še bolj, ko je oslinil prst, da bi prstan sploh lahko spravil nanj. Zabavna se jim je zdela tudi Janezova očaranost nad Sabininimi prsmi. Tamara je sklepala, da jih po vsej verjetnosti že dolgo ni imel v rokah. Teja je presenetila z izjavo, češ da bi Janez Rebernik in Simona morda le bila za skupaj. Teja: "Če že zdaj gresta tako čudno na živce drug drugemu." Doroteja pa se je strinjala z Janezom glede Simonine negative energije:"Vsak bo pobegnil."

icon-expand Dobro razpoložena Jože Rožen in njegova hči Teja FOTO: POP TV

Komentatorji so bili presenečeni, ker je Metka k sebi domov povabila Marjana in se poslovila od Igorja. Tudi Damjanova odločitev glede Carmele jih je presenetila, menili so, da bo domov poslal Barbaro. Zmotili so se tudi glede Janezove in Jacquelinine izbire, uganili so samo to, da bo Janez Rebernik izločil Simono. Komentatorji bodo na kavč sedli znova naslednjo nedeljo takoj po oddaji Ljubezen po domače. Oboje že 24 ur prej naVOYO.