Postavni kavboj z iskricami v očeh čaka na pisma poštenih deklet

Peter Benedik iz Spodnje Lipice je pravi gorenjski kavboj. Rad nosi kavbojski klobuk in škornje, ima dva konja, konjeništvo je njegova ljubezen, ježa s prijatelji pa pravi užitek. Na vprašanje, kaj zanimivega, nepozabnega ali dramatičnega se je pripetilo med njihovimi številnimi potepi, odgovori: "Nepozabno, zanimivo in dramatično je vedno, ko gremo jezdit." 30-letnik je tudi predsednik konjeniškega kluba, njegova najljubša glasba pa je country glasba, ob kateri se tudi zelo rad in zelo dobro zavrti.

V Ljubezen po domače se je prijavil, da bi po ločitvi našel svojo življenjsko 'soplesalko'. Pravi, da je bilo obdobje življenja, ko sta si z nekdanjo ženo morala priznati, da nista za skupaj, razmeroma težko, da pa ostajata prijatelja. Kot se je romantik po duši in poklicni varilec poetično izrazil v svoji predstavitvi: "Varjenje je spajanje dveh elementov, dosti podobno kot ljubezen. Če sta dva za skupaj, sta za skupaj." Morda bo prav v oddaji našel tisto pravo, ki jo bo razvajal z večerjami in raznimi presenečenji. Njegov prijatelj Andrej Globevnik je povedal, da bi bila najbolj prava zanj konjarka, junak podeželja pa pravi: "Vse punce imajo možnost, tako da to ne drži, vendar morajo imeti rade živali in mogoče kasneje postanejo konjarke."