Postavno Jacqueline bo poskušal osvojiti 27 let mlajši Maj

Maj je eden od petih snubcev, ki jih je Jacqueline izbrala za spoznavanje v živo, na hitrih zmenkih. Koliko možnosti ima v konkurenci starejših moških, da osvoji izkušeno žensko, ki bi lahko bila njegova mama?

51-letna Jacqueline Kale iz Dolenjega Suhorja velja za veselo in komunikativno žensko, ki je dobra prijateljica. Svojega sanjskega moškega opiše: “Pomembno mi je, da se ukvarja s športom in da zna plesati. Rada bi videla, da obožuje glasbo, da je duhovit in iskren. Morala bi si biti tudi vizualno podobna – vitek in urejen moški s stilom. Seveda brez kemije ne gre.” Ali bo plamen ljubezni prižgal prav eden od pogumnih snubcev?

icon-expand Jacqueline Kale FOTO: POP TV

Sandi Bizjak (48 let, Krško) Sandi se je za sodelovanje odločil zaradi novih življenjskih izkušenj, a smo lahko slišali tudi njegovo strastno pismo Jacqueline. Na kmetiji je že delal, kidal je gnoj in pasel živino. Pri partnerki išče “zunanjo lepoto in notranjo iskrenost”, pomembni sta mu “kemija in ista vizija”. Izkusil je srčne bolečine in potreboval je kar nekaj časa, da je prebolel razočaranje. Njegova najljubša jed je golaž, pijača pivo s sadnim sokom, rad ima kumare. Njegova najljubša žival je pes, najljubši film Indiana Jones, najraje pa posluša rock glasbo. Svoj prosti čas preživlja s prijatelji, ki zanj pravijo, da je ‘faca’. Meni, da je lastnost, ki mu je ne bi pripisal nihče, čustvenost. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotoval “pod nebo”.

icon-expand Sandi Bizjak FOTO: POP TV

Boštjan Melanšek (40 let, Velenje) Boštjan s sodelovanjem v šovu uresničuje svojo otroško željo: “Je izziv, nova izkušnja, če pa najdem ljubezen, bo to pika na i.” Ker je odrasel na kmetiji, obvlada vsa kmečka opravila. Pri partnerki poleg dobre postave išče “iskrenost, poštenost, zaupanje, predvsem pa ljubezen”, na katero mora biti pripravljena. Boštjan iskreno o srčnih bolečinah: “Eno še prebolevam, pomagam si s športom, s strokovnjaki in druženjem z dobrimi ljudmi.” Njegove najljubše jedi so mesne, najljubša pijača voda, najljubši živali pes in konj, najraje posluša narodno-zabavno, rock in dalmatinsko glasbo. Njegova sanjska destinacija je Japonska. V svojem prostem času se ukvarja s športom, poleg tega se uči igrati na diatonično harmoniko. Zase pravi, da je “malo poseben, drugačen”, v očeh prijateljev pa "družaben, zgovoren, zabavljač, faca”.

icon-expand Boštjan Melanšek FOTO: POP TV

Maj Munih Krapež (24 let, Ljubljana) Maj se je za sodelovanje v šovu odločil “zaradi radovednosti in nepremišljenosti”. Življenja na kmetiji si ni predstavljal, a se s tem niti ni obremenjeval. Maj: “Po naravi sem praktičen človek, tako da me glede raznovrstnih opravil na kmetiji ne skrbi.” Pravi, da glede partnerk ni zahteven: “Ne iščem dosti, nisem izbirčen, malo sprejemanja in ljubezni, to je vse.” O razočaranjih v ljubezni meni: “Normalno je, da pride v odnosih tudi do razočaranj, ampak to je življenje.” Njegova najljubša hrana je z domačega vrta in lokalnih sestavin, njegovi najljubši pijači pa voda “ali kakšen kozarček kombuče, starodavne pijače”. Njegova najljubša žival je pes, serija Dr. House, film Brand new testament (Čisto nova zaveza), izbor glasbe pa odvisen od razpoloženja. Svoj prosti čas preživlja na sprehodih v naravi s svojim kužkom ali se druži s prijatelji in gleda dobre filme. Če ne bi bilo omejitev, bi šel okrog sveta.

icon-expand Maj Munih Krapež FOTO: POP TV

Marjan Berdajs (61 let, Šmartno pri Litiji) Marjan se je za sodelovanje odločil zaradi osamljenosti. Pravi, da se mu življenje na kmetiji zdi zelo lepo. Pri partnerki išče delovno roko. Marjan: “Nam moškim je pomembno, da imamo skuhano.” Prizna, da je bil v življenju prizadet, kar je sicer prebolel, toda: “Zelo težko, ker sem jo imel zelo rad.” Njegova najljubša pijača je malinovec, najljubši živali kobila in njen žrebiček, najljubši šov Ljubezen po domače, najljubša glasba pa narodno-zabavna. Pravi, da nima prostega časa, ker je sam za vse, če ne bi bilo omejitev, bi šel na “pot v nebo”. Zase pravi, da je deloven, prijatelji pa bi ga opisali kot dobričino.

icon-expand Marjan Berdajs FOTO: POP TV

Miran Močnik (55 let, Tržič) Miran se je za sodelovanje v šovu odločil, da najde življenjsko sopotnico. Pri partnerki išče iskrenost, poštenost in zvestobo. Miran: “Pomemben mi je njen izgled, da ima dobro srce in dober karakter.” Na vprašanje, ali ga je kakšna ženska prizadela, odgovori: “Me je, ampak nisem delal drame iz tega.” Nekaj časa je živel in delal na kmetiji, zato ve, v kaj se podaja. Rad je meso, sadje, testenine in krompir, njegova najljubša žival je konj, najljubši šov pa Ljubezen po domače. V prostem časi rad kolesari, hodi v hribe in v naravo, ter posluša glasbo, vse od dance, narodno-zabavne pa do techno in rock glasbe. Prijatelji bi ga opisali kot prijaznega, poštenega in veselega.

icon-expand Miran Močnik FOTO: POP TV