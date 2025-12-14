Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša

Prišla sta, videla in zmagala v ljubezni, bi lahko rekli. Kot smo slišali v finalni oddaji, sta se zaljubila na prvi pogled. Kakšni so vajini spomini na prvo snidenje?

Patricija: Dejana sem prepričala že na prvem zmenku in tudi mene je nadvse navdušil, začutila sem nekakšno kemijo med nama. Ker pa so lahko ti prvi trenutki zavajajoči in ko enkrat preideš iz faze, 'ko si nad oblaki', se lahko vse obrne v fazo, 'ko si na tleh' in se pokažejo pravi obrazi, sem si rekla, da se bom prepustila toku oddaje in videla, ali je Dejan res karakter, za kakršnega se je opisal. Kljub vsem puncam je Dejan ostal zvest in to potrjuje njegovo moškost in odraslost, kar sem pri moškem tudi iskala. Ni vse v lepem videzu in lepih oblekah in stopnji izobrazbe, ampak v pameti, ki je povezana z dejanji, in Dejan to ima, pa še lep je, kar je dodaten plus.

Dejanov in Patricijin prvi zmenek FOTO: POP TV icon-expand

Dejan: Ko je Patricija stopila skozi vrata, sem si rekel samo: To je to, kar sem iskal. Sicer so me po zmenku obletavale misli, kaj pa, če vseeno nisva oba začutila istega, ampak iz dneva v dan sem videl, da je to res to, in še danes ne morem verjeti, da se je to zgodilo prav nama.

Patricija je imela v nadaljevanju precejšnje težave s tremo, s tresenjem kolen, s spanjem. Kakšne težave si imel ti?

Dejan: Jaz neke treme nisem imel in sem se prepustil toku. Edina moja težava je bila, kdaj bo konec vsega, da lahko Patricijo spoznam še brez kamer.

Na snemanju finalne oddaje smo videli solze sreče. Kaj so pravzaprav pomenile in ali si tudi ti, Dejan, imel cmok v grlu?

Patricija: Solze sreče so bile predvsem zato, ker sem ponosna, da se je odvilo tako čudovito in srčno, da se je Dejan predstavil kot moški na mestu in da je takšen tudi v resničnem življenju. Seveda pa tudi to, da sem bila lahko del družine 'Ljubezen po domače' in da sem spoznala potek celotnega snemanja in doživela to nasploh čudovito izkušnjo. Dejan: Na snemanju finalne oddaje so res bile solze sreče, kajti mislim, da si nihče od naju ni predstavljal takšnega konca, in seveda so to bili res prelepi trenutki in mi je kar nekajkrat zastal dih.

Ko so kamere ugasnile, je življenje šlo naprej. Kaj je sledilo in ali sta morala preskočiti še kakšne ovire?

Dejan: Po koncu snemanja je šlo življenje naprej in s Patricijo sva bila seveda soglasna, da to najino ljubezen peljeva naprej. Žal sva se lahko videvala le ob nedeljah, kajti ločevala naju je kar velika razdalja in tudi Patricija je delala 6 dni v tednu.

Komentatorji so se veselili skupaj z vama, napovedali so poroko in otroke. Na uho nam je prišlo, da se je slednje tudi uresničilo. Lahko s Slovenijo delita veselo novico?

Dejan: Ja, komentatorji so kar dobro napovedali dogajanje in s Patricijo sva letos marca postala starša. Patricija: Jaaa, postala sva starša prečudovite deklice. Najina princeska naju je izbrala in se rodila marca letos. Nepozabna izkušnja in prečudovit potek poroda in nadaljevanja življenja v troje. Presrečna in ponosna sem, da imam naziv mami in da lahko pomagam in učim to majhno bitjece, da spozna tiste prve stvari, ki jih ponuja življenje. Prstan sem dobila, vprašanje, ali bi bila moja žena, pa še ne (smeh). Verjetno je Dejan čakal, da vse to mine in da lahko začneva načrtovati, kako in kaj.

Kako so se na novico odzvali vajini najdražji, predvsem zdaj že babice in dedki?

Dejan: Babici in dedka so bili presenečeni in presrečni nad novico, da bodo dobili vnuka ali vnukinjo. Bilo je tudi kar nekaj solz sreče. Patricija: Novico, da sem noseča, sem delila z mojima staršema kar med kosilom v restavraciji v Celju. Na list sem napisala: Komaj čakam, da vaju spoznam, vajina vnukinja/vnuk. Takrat namreč še nismo vedeli spola. Nad novico sta bila tako zelo presenečena, mami je skoraj pozabila, kako se diha, ati pa je mislil, da se hecam, ker ponavadi atija kar dobro nahecam, tudi če ni prvi april. Nato sem povedala moji babici in dedku, ki sta zdaj dobila nov naziv prababica in pradedek. Babi je začela jokati in mi je zaželela lepo nosečnost, med samo nosečnostjo pa je molila za najino zdravje, za kar se ji s spoštovanjem zahvaljujem.

Patricija, preselila si se na Bloke. To je zdaj tvoj dom in dom tvoje lepe družinice. Kakšno je vaše skupno življenje v novem okolju?

Patricija: Glede na to, da je zdaj uradno moj naslov na Blokah, se rada vračam domov ob nedeljah. Včasih tudi prespim za kakšno noč ... Moj dom na Ponikvi je mali raj in pogrešam ga močno. Najhuje je imeti domotožje, ki me vsakodnevno preplavi v mislih, ker nimam ob sebi ljudi, ki so mi stali ob strani celo moje življenje. Sedanje življenje je predvsem normalno kmečko življenje. Dejan skrbi za živali, krave, bike, kokoške, s Štajerske pa sem pripeljala zajkljo in puro, vmes pa smo kupili še himalajsko kozico in kozla, tako da imamo pravi živalski raj. Ker pa so pri tej hiši poznali samo meso in krompir, sem si zaželela rastlinjak in zdaj imam svoj zelenjavni raj in tržnico kar doma. Vzgojila sem res lepe pridelke raznorazne zelenjave, ki je popestrila mesne jedi, pa seveda, da lahko naša punčka je samo najboljšo zelenjavico. Naše skupno življenje je prečudovito, poleg dela in vsakodnevne skrbi za kmetijo imamo kdaj tudi kakšen dan za izlet, terme ali pa malo daljši sprehod.

V Ljubezni po domače sta navdušila z najlepšo ljubezensko zgodbo, ob kateri smo čutili mravljince in so se nam rosile oči. Mija Rovtar je povedala, da smo bili priče izpolnjenim sanjam dveh mladih, prisrčnih ljudi. Kaj bi za konec sporočila vsem gledalcem?