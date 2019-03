Ema je s kavico in poljubi prepričevala Milana Tržana, naj jo izbere, a je na zmenek povabil drugo. Jaka Hafner je bolje spoznal Tejo, ki mu je na zmenku zastavljala pikantna vprašanja. Miha Božič pa je že prvi dan razjezil svoje izbranke.

Na kmetiji Milana Tržana je bilo pestro že navsezgodaj zjutraj. Irena in Hermina sta želeli izvedeti, kako se je Vesna imela na zmenku z Milanom Tržanom. Povedala je, da ji je bil fizično blizu, duhovno pa pet galaksij daleč stran od nje. Vesna: "Je bil zaprt, trmast. Če je to ljubezen, če je to šarmer … Adijo pamet." Ema je medtem izpeljala svoj romantični načrt. Milanu je na senik prinesla kavo, česar še nikoli v življenju ni doživel. Zanj se je lepo uredila in ga je za dobro jutro poljubila na usta. Napovedala je, da če jo bo izbral, da bo v njunem življenju veliko poljubov.

Irena ni kar vrgla puške v koruzo zaradi Vesninih kritik, premišljevala je, da Milan morda ni želel užaliti svoje izbranke in je zato ubral bolj diplomatsko pot. Še posebej je bila pomirjena zato, ker jo je na zmenku izpostavil kot favoritko. Tudi tekmicama je zaupala, da ima povsem drugače izkušnje. Ema pa je jutranji obisk pri Milanu dodobra izkoristila in še naprej opozarjala na nedelo svojih tekmic. Ema: "Sam razmisli in malo bolj odpri oči." In je dobila še en poljub. Ema: "Je bil zelo strasten poljub, on je kar trepetal od sreče. Moram pa priznati, da tudi meni ni vseeno. Po dolgem času sem dobila moški poljub." Milan pa je ocenil, da če bi bila mlada, bi bil poljub slajši: "A tukaj ni več tiste sladkobe." Jaka in Gašper Hafnersta se odločila, da bosta preizkusila potencial svojih deklet na področju kmetovanja. Gašperjeva dekleta so morala očistiti hlev, on pa je užival v razgledu na postavne izbranke. Jakova dekleta so morala pobirati jabolka, Teja, ki je bila pri tem najhitrejša, je za nagrado dobila povabilo na zmenek, kar jo je zelo razveselilo. Anji pa je bilo žal, da se ni bolj potrudila.

Gašper je užival v razgledu FOTO: POP TV

Irena je Hermini in Vesni povedala, da je videla Emo, kako se je s kavo odpravila k Milanu: "Veš, kakšna lisica je. S hrano in s pijačo bi ga rada pridobila." Vesna se s tem ni strinjala, njej se Ema zdi iskrena. Irena je opazila tudi, da je šminka izginila z Eminih ustnic. Slednja je napovedala, da jih čaka delo, saj morajo dokončati ajvar, ostale izbranke pa so temu nasprotovale. Ema jih je zatem lepo prosila za pomoč. Gašperjeva dekleta so uživala na soncu, še bolj pa, ko so izvedela, da jih je bodoča tašča pohvalila. Gašper se je pošalil, da je vse tako lepo pospravljeno, da bo obdržal kar vse štiri, s čimer se seveda niso strinjale. Ko je Gašper odhajal proti hiši, so ga vse štiri opazovale in bile očitno zadovoljne s tem, kar so videle. Andreja je napovedala hud boj za postavnega junaka.

Končno je obisk svojih izbrank dočakal tudi Miha Božič. Najbolj samozavestna je bila Anica, ki so se ji ostala dekleta zdela preveč mirna. Miha se je pripeljal na motorju, s čimer je naredil vtis nanje. Leonida, ki obožuje motorje, se je javila, da bi se peljala z njim, a je določil Barbaro, da bi jo imel priložnost bolje spoznati. Anica je protestirala: "Zakaj pa ravno ona?"

Leonida se je želela peljati z Miho, a je ta ni izbral. FOTO: POP TV

Jaka pa je Tejo na zmenek odpeljal s traktorjem. Način transporta se ji je del zanimiv, še bolj Jakovi zabavni komentarji: "A veš, kaj je dobro pri tem traktorju? Da ima na sredini ročico, tako kot dedec." Jaka je na zmenku presenetil z izjavo, da med svojimi izbrankami nima favoritke: "Ne moreš tega po dveh, treh dneh vedeti." Tejo je zanimalo, kaj mu je pomembno pri seksu, zaradi česar je bil kar malce šokiran, a je tudi sam kar naravnost povedal, kaj mu je všeč v postelji, pa da mu seks pomeni izkazovanje čustev: "Pa da se jajca prazni." Zaključil je, da ga je Teja prijetno presenetila s sproščenostjo in humorjem.

Jaka je dodobra nasmejal Tejo FOTO: POP TV

Emo je razjezilo, ker so se njene tekmice pritoževale zaradi dela, zato je v Ireno vrgla papriko. Slednjo je to razjezilo, saj je že izkusila lakoto: "Če kdo ve, kako je biti lačen, hrane ne meče." In tudi Emino ukazovanje ji ni bilo všeč: "Tako smotane šefice še nisem imela, čeprav sem jih imela že par." Ema: "Jaz pa tako lenih bab še nisem videla v življenju. Da samo gobcajo." Ireno je spraševala, zakaj je vendar prišla na kmetijo, če se ji ne da delati.

Poleg paprike so po zraku leteli tudi očitki FOTO: POP TV

Milana je zanimalo, zakaj se njegove izbranke kregajo, pa so v en glas povedale: "Zaradi tebe." Ko je na zmenek povabil Hermino, je Ema protestirala: "Kdaj bom pa jaz na vrsti?" Milan se je izgovoril, češ da ne more povabiti nje, saj bo potem ajvar šel v nič. Ema ni skrivala razočaranja, Irena in Vesna sta jo zato tolažili, češ da bo ona prišla na vrsto zadnja in bo kot češnja na tortici, saj da je prav ona najbolj pridna. A sta si Irena in Ema takoj zatem skočili v lase. Druga drugo sta obtoževali, da sta požrli vso pamet tega sveta.

Razočarana Ema FOTO: POP TV

Barbara je bila navdušena nad hišo, ki jo je zgradil Miha, še bolj nad nepričakovanim zmenkom s prigrizkom in pijačo. Ostale izbranke so ugotovile, da je do njegove hiše dosti dlje, kot je povedal. Sprva so bile razočarane, nato pa že malce jezne. Barbara je Mihu zaupala slabo izkušnjo z nekdanjim fantom, ki je položil roko nanjo. Mihu je dala kompliment, češ da je v resnici še bolj prijeten fant, on pa ji je vrnil kompliment. Barbara: "Upam, da te bom prepričala." Pridružila se jima je nezadovoljna trojica, ki pa sta jih Mihova dobra volja in nasmehi hitro pomirili.

Uživala sta na zmenku, medtem ko so ostale tri izbranke pešačile do hiše. FOTO: POP TV

Hermina je za zmenek z Milanom oblekla kratko krilo, a je tudi povedala, da se v njegovih krajih nič ne dogaja in da je kmetija preveč na samem: "Ni življenja, potem pa da imaš zraven še partnerja, s katerim se ne more nič pogovoriti. Katastrofa." Milan pa je spraševal, če mu je všeč in če imata kaj skupnega. Hermina se je izmikala, kasneje pa ocenila, da Milan potrebuje gospodinjo in večerne posteljne aktivnosti, kar pa zanjo ni bistvo življenja. Irena: "Nima globine. Milan je prazen." Ni ji bilo všeč, da za vse težave na ljubezenskem področju krivi ženske. Povedala mu je, da naj jo ima za rezervo in naj se osredotoči na izbranke, ki so mu bolj naklonjene, sama pa si ob upokojitvi želi še malce svobode. A ji je vseeno podaril lep šopek sončnic.

Hermina je namignila Milanu, naj se posveti bolj zagretim izbrankam. FOTO: POP TV

