Pred nami je zadnji akt šova Ljubezen po domače

Pred nami je zadnja epizoda šova Ljubezen po domače. V šovu, polnem zabavnih dogodkov in dramatičnih preobratov so številni iskali tisto, kar v življenju največ šteje - ljubezen. Kateri izmed zaljubljenih tekmovalcev torej srečno živijo še po snemanju šova in kateri so skupno pot po koncu šova prekinili?

icon-clock 20:30 Dekleta so prišla na obisk…in Mitja ni preveč navdušen icon-clock 20:29 Kam naprej? Odgovor je Ribnica. Mitja Rus je kljub haremu deklet božično drevesce letos okraševal sam. Družbo mu še vedno dela mačka, izkušnje pa kljub končnemu izidu ne obžaluje. icon-clock 20:25 Miroslav in Julijana sta zgodba o uspehu! Njuno ljubezen so prišle proslaviti tudi preostale tekmovalke za gospodovo srce. Presenečenje, ki bo za vedno ostalo v spominu. "Po dolgem času vsaj en srečen konec," so dejale gospe, ki paru iz srca privoščijo. Na zdravje! icon-clock 20:20 Mirotu je bilo že od vsega začetka jasno, da je Julijana prava izbira Zaljubljenca ne obžalujeta ničesar, še več, menita, da se lahko marsikateri mladostnik zgleduje po njiju. Ob pogledu na skupno zgodbo v šovu je Miro potočil solzo, robček pa je potrebovala tudi voditeljica. icon-clock 20:17 Naslednja postaja: Polšnik Miroslav se je ob prihodu Tanje že mudil pri Julijani, kjer sta skupaj postavljala jaslice. Po šovu sta se namreč odločila, da bosta malce živela pri enemu, malce pa pri drugemu in tako skupaj preživela najlepši čas v letu.