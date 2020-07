Predstavljamo kandidate 5. sezone šova Ljubezen po domače

V 5. sezoni bo ljubezen iskalo 6 fantov in 2 dekleti. Teta in nečakinja s Koroške. Najmlajša fanta imata 32 let, najstarejši pa kar 71 let, a še vseeno rad zapleše. In še zmeraj verjame v ljubezen. Ker ljubezen poganja svet. Dva sta tudi prostovoljna gasilca in bosta zagotovo znala pogasiti strasti ...



DAVID KRULČIČ

32 let, Strunjan

Davida so prijavili prijatelji in ga prepričali, da si bo preko šova Ljubezen po domače poiskal partnerko. Ukvarja se z oljkami in trto. Želi si prijetno, čustveno, energično, postavno, nasmejano in aktivno dekle. Rad teče in še raje igra nogomet.

Pravi, da mu sicer ni težko biti sam, saj ima tako dovolj časa zase in se mu ni treba prilagajati. Živi iz dneva v dan, saj je življenje tako, kot si ga narediš.