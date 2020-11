Predstavljamo Nano Kotnik, ki vstopa v bitko za srce Damjana Šalamuna

Za začetek se predstavi gledalcem Ljubezni po domače. Kaj bi povedala o sebi?

Moje ime je Suzana, ampak skoraj vsi me kličejo Nana in se raje tako tudi predstavim. Živim v Mislinji in štejem 36 let. Po poklicu sem frizerka, trenutno pa opravljam delo prodajalke v točilnici parfumov. Sebe bi opisala kot električno strelo, polno pozitivne energije. Prijatelji pravijo, da sem hiperaktivna. Sem pozitivna, delavna in komunikativna oseba. Rada imam mir in sproščeno življenje. Za sabo imam dovolj razburkanih scenarijev. Ne kompliciram in ne maram konfliktov. Moram pa priznati, da znam biti tudi eksplozivna in jezikava. To štejem med svoje slabe lastnosti, ker me je moj dolgi jezik velikokrat drago stal. Se trudim, ampak včasih se zgodi, da jezik prehiti razum.