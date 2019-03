Preganja jo boleča izkušnja iz preteklosti

Leonida Kolbl je v srednji šoli doživela izdajstvo, zaradi katerega še danes težko zaupa ženskam. Tudi družba izbrank Mihe Božiča ji ni ustrezala. V telefonskem pogovoru je pojasnila, zakaj in nam zaupala, kaj se je dogajalo za kamerami.

Leonida Kolbl je v sobotni oddaji Ljubezen po domače v solzah naznanila svoj odhod. A težava ni bila v podeželskem junaku Mihu Božiču, pač pa v njegovih izbrankah. Dobila je občutek, da ni sprejeta, njihova družba ji ni ustrezala, dozdevalo se ji je celo, da ni sprejeta.

Če je med pogovorom, ki ste ga videli v oddaji, s težavo artikulirala svoje misli in občutja, je v telefonskem pogovoru bila povsem sproščena in dosti bolj zgovorna. Leonida: "Hotela sem vsem povedati, da smo se me, ko so kamere ugasnile, družile, ampak jaz ne morem biti kot neka 'gagica' za njimi. Ena je bila vedno vodja in to meni ni bilo všeč. Če bi se recimo jaz spomnila, da bi šle ven na teraso, one sploh ne bi prišle za mano. Zdaj pa, če je ena glavna, se jaz ne mislim podrejati. Saj ni tam nobena šefica. Opravičujem se, ampak povem, tako kot je."

Pravi, da je bila glavna Barbara, takoj za njo pa drugi dve Mihovi izbranki. Leonida: "Jaz pa se nisem strinjala z njimi, ker nisem 'gagica' in niti ena ni zraven mene ostala. To je bil problem. In potem so skočile na mene, da se ne pogovarjam z njimi. Niso mi bile karakterno v redu. Saj jaz nisem nobeni nič naredila in sem se spraševala, ali jaz nisem v redu, da se ni z mano za pogovarjati ali kaj. Ena je rekla, da lažem, da me sprašujejo, jaz pa nič ne odgovorim. Ne vem, kaj so videle v meni." Pravi, da je v zasebnem življenju povsem drugačna. Leonida: "Jaz sem energična, v redu dekle. Nisem zakompliciran človek, preprosta oseba sem, nimam pa rada, da se meni nihče ne prilagaja. Tam sem igrala pošteno igro, one pa tako. To se mi zdi za malo."

Zaupala nam je tudi bolečo izkušnjo iz srednje šole, zaradi katerih še danes bolj zaupa moškim kot ženskam. Leonida: "Eni sem se zaupala v srednji šoli in je vse povedala naprej, da se je cel razred potem postavil proti meni. Zato pa prej moškemu zaupam, kot pa ženskam. Ob tem je pohvalila Miho, ki je vztrajal, da se dekleta pogovorijo med seboj. Leonida: "Je v redu fant." In kdo bi vedel, morda jo bo prav on na koncu prepričal, da ostane.