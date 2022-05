Lovro je Mijo zaprosil za roko

Romantična potovanja so za nami, zato je sedaj pravi trenutek, da izvemo, kaj se je dogajalo med junaki podeželja, ko so kamere ugasnile. Voditeljica Tanja Postružnik Koren bo preverila, kdo se je srečno zaljubil in pri kom je iskrica ugasnila. Spremljajte zadnjo oddajo Ljubezen po domače, ki bo polna čustev, razočaranj in presenetljivih razpletov.

icon-clock 21:11 Povedal je, da je bil izlet z Mojco prijeten, a da mu "tista iskra ni vžgala motorja". "Od nje z moje strani nisem dobil pravega odziva." Pri Tatjani se je moral oglasiti, ker je bilo med njima še nekaj nedorečenega. Po njegovem mnenju je bila zelo vesela njegovega obiska, spontano se ga je razveselila. Povedal je, da pri njej dopušča določeno možnost za nekaj več kot prijateljstvo, da pa je treba pustiti času čas. icon-clock 21:08 Drago je samski Drago je povedal, da je doživel veliko novega: "Po drugi strani pa se počutim malo praznega, ker nisem vsega tistega doživel, kar sem pričakoval." Tanji je priznal, da je še vedno sam, a je vajen samskega življenja, zato mu ni težko. icon-clock 21:07 Sta si Drago in Mojca usojena? Čas je za zgodbo Draga Kosmača. Mojca je Rasemi zaupala, da jo je Drago Kosmač po vrnitvi z romantičnega izleta poklical in ji pošiljal sporočila, a o vremenu. Doumela je, da ni zainteresiran in se je s tem sprijaznila. Mojca: "Mogoče sem preveč planila na njega, ko sva prišla v sobo. Jaz sem ga kar položila na posteljo." Povedala je, da bo morda sedaj imela zadnjo priložnost, da vidi, ali sta za skupaj. icon-clock 21:00 Lovro in Mija sta zaročena! Lovro je dejal, da je presenečen, ker je Mija zbrala njega, saj je imel močno konkurenco. "Ne vem, kako mi je to uspelo." Nato je presenetil in šel na kolena. Mijo je zaprosil za roko in ona je privolila. Dejala je, da misli da sanja. Lovro je priznal, da se je bal, da ga bo zavrnila, ker je bilo zanjo vse skupaj morda še prehitro. Mija je dejala, da je vesela za prstan, ki je del Lovrove zgodovine. icon-clock 20:57 Na obisk sta prišla David Sepe in Milan Stojnić. Skupaj so si ogledali nekaj utrinkov iz njihove skupne dogodivščine.