Pretreseni Jaka po Saškinem odhodu odslovil drugi izbranki

Jaka Hafner je bil povsem obupan, ko je dobil poslovilno pismo izbranke, v katero se je zaljubil. Pogovor z mamo ga je opogumil, da ji je sledil. Ksenja je s svojo tekmovalnostjo jezila Miho Božiča in ostali izbranki, Branko pa je pokazal borbenost in je poskušal omehčati Darjo Tomažin.

Barbara Pastirk, izbranka Mihe Božiča je ugotovila, da se vzdušje na njegovi kmetiji po Leonidinem odhodu ni prav nič izboljšalo, prav nasprotno. Ksenja se očito želi izkazati v očeh podeželskega junaka, saj se je vanj zagledala. To, da vseskozi dela, da je zagnana, da vse želi storiti sama, pa moti Barbaro in Anico. A Ksenja je navdušila Miho, ki jo je tudi povabil na zmenek.

Izbranci Darje Tomažin so že bili deležni kritik, tokrat je bila na tapeti ona. Marko jo je prosil naj pokaže več razumevanja, saj niso vešči kmečkih opravil in potrebujejo več časa, da se dokažejo. Branko si je zaželel, da bi spremenila svoj stil in pokazala svoje ženske atribute, Nejc pa, da bi pustila rasti lase in se sprostiti. Nejc: "Malo preveč je živčna."

Miha je opazil, da se je Ksenja lepo uredila za zmenek, ona pa mu je priznala, da je obleko kupila posebej zanj, kar se mu je zdelo zelo simpatično. Manj navdušen je bil nad izjavo, da je še premlada za otroke. Ni si mu upala povedati, da je zaljubljena vanj, a je to čutil. Na vprašanje, ali se mu zdi prava zanj, ji je povedal samo, da je simpatična in pridna.

Jaka je povedal, da sta se s Saško skregala, ko sta se pogovarjala o svojih čustvih in odnosu. Ni pa bila edina, ki se je kregala s podeželskim junakom. Anja je jokala, ker so jo prizadeli njegovi očitki, da je grdo govorila o Saški in ji metala polena pod noge. Teja je bila na njeni strani, žal ji je bilo za Jako. Saška pa je medtem pakirala, saj se je naveličala vsega. Jakovo sestro je prosila, naj mu preda pismo, in odšla.

Ksenja je po zmenku z Miho jezila svoji konkurentki z opisovanjem dogajanja in izjavami kot so denimo: "Meni se zdi, da bi bila lahko jaz tista prava." A Miha je povedal: "Ona bi rada imela z menoj kar posebne zmenke, vseskozi hodi do mene, imela bi sprehode, tudi ko je jaz ne povabim." Na enem od 'zmenkov' mu je zaupala: "Jaz mislim, da sem boljša kot druge punce … Ker sem bolj pridna, pa bolj pomagam. Veliko postorim po hiši, ko druge samo sedijo." Miha: "Delo ni vse." Ksenja: "Tudi zgledam boljše kot druge." Miha: "Samozavestna pa si." Ni vedela, da se mu je njeno obnašanje v resnici zdelo nadležno.

Branko je Darjo presenetil s tem, da ji je prinesel klopico. Želel se ji je približati, saj se mu je zdelo, da se mu izmika. Objel jo je, zanimalo ga je, kakšno mnenje ima o njem. Izvedel je, da se ji vsak dan zdi lepši in boljši, da pa ni deloven. Ko je namignil, da bi lahko zvečer skočila na senik, mu je povedala, da si mora to zaslužiti. Priznal je, da je začutil iskrice, tudi nio je pritegnila njegova izkušenost in to, da ve, kaj hoče.

Jaku je njegova sestra izročila Saškino pismo, v katerem je pisalo: "Oprosti, vendar jaz ne morem več zdržati, niti ne vem, kako se naj obnašam in komu še lahko zaupam. Veš, da težko spustim ljudi blizu sebe. Res si mi prirasel k srcu, vendar sem morala oditi, ker tega več ne zdržim." Jaka je bil povsem pretresen in je Teji in Anji, kar naravnost povedal, da se je zaljubil v Saško in se jima zahvalil, ker sta prišli na njegovo kmetijo. Teja je povedala, da ni pričakovala takšnega razpleta, da je Saškina poteza njenim letom neprimerna in da si Jaka tega ni zaslužil.

Miha se je odločil zaposliti vsa tri svoja dekleta. Ksenja se je zagnala v delo, kar je spet zmotilo Barbaro in Anico. Slednja ji je povedala, da je prehitra, saj zaradi hitenja ni dobro prebirala krompirja. Še Miha ji je dopovedoval, naj dela bolj počasi. Ker je bila Barbara bolj tiha, jo je povabil na zmenek, kar jer zmotilo Klobira senjo. Jezna je bila, ker sta morali z Anico delati naprej, Barbara pa je lahko uživala z njegovo ljubeznijo.

Darja je svoje izbrance povabila na igro resnice, pričakovala je poštene odgovore. Povedala je, da Braneta vidi kot dolgočasnega ljubimca in da dvomi, da bi ji bilo všeč v postelji z njim. Marko je priznal, da bi bil ljubosumen, če bi Darja in Branko "nekam šla". Junakinja jim je zaupala, da bi ji bil zanimiv seks na konju, in da je doslej imela samo tri moške v svojem življenju.

Jaka je zaupal svoji mami, kaj se je zgodilo, in da se je zaljubil, kar je povedal tudi ostalima izbrankama. Karmen: "In kaj potem še čakaš? Zakaj pa ne greš za njo?" Dodala je še: "Pobrigaj se, pa poišči jo. Tudi to se da, če je močna ljubezen." Kot da je Jaka potreboval samo te besede, se je njegov obraz razjasnil. Zahvalil se je svoji mami, v njem se je očitno spet prebudilo upanje. Kljub temu, da Saška ni želela, da bi ji sledil, je storil prav to.

