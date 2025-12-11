Svetli način
Ljubezen po domače

Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače!

Ljubljana, 11. 12. 2025 12.32 | Posodobljeno pred 52 minutami

E.K.
Pred nami je samo še veliki zaključek pravljične sedme sezone Ljubezen po domače. Priljubljena oddaja, ki je v preteklih letih poskrbela za številne ljubezenske zgodbe in nove družine, tudi letos ni razočarala. Smejali smo se, se zaljubljali, prepirali in predvsem zabavali. Kdo bo ostal skupaj in kdo se bo razšel? To bomo izvedeli v soboto ob 20.00 na POP TV, ko bo na sporedu zadnji del!

V začetku sezone je enajst osamljenih src pogumno zakorakalo v najbolj zabavno ljubezensko pustolovščino svojega življenja, a le sedmerica je prejela pisma in nadaljevala šov. Sedma sezona se je začela bolj romantično kot kadarkoli prej. Že na prvih večerjah je preskočila iskrica med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo ter med Petrom Benedikom in Moniko. Smeha ni manjkalo niti ob ikonični Joži in njenem zvončku. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič sta se potegovala za ista dekleta, vrnil pa se je tudi Brane iz Ljubljane in osvojil srce Sonje Hojnik.

Ljubezen po domače
Ljubezen po domače FOTO: POP TV

V šov sta vstopili tudi dve znanki televizijskih ekranov – Polona Kranjc in Nina Radi. Obe sta že iskali ljubezen v drugih resničnostnih šovih, tokrat pa sta jo prišli poiskat še v Ljubezen po domače. Prav Ninin prihod je povsem prevzel Petra, ki jo je izbral med vsemi kandidatkami.

Kateri pari bodo prestali preizkus časa?

Komentatorji v Ljubezen po domače na kavču so skozi sezono ugibali, kateri pari imajo možnost preživetja tudi po koncu snemanja. Največ upanja polagajo v Patricijo in Dejana, ki sta neločljiva že od prvega dne. "Patricija je zame najlepša ženska na svetu," je v predzadnji oddaji povedal zaljubljeni Dejan, ki se veseli skupnega novega poglavja v življenju. Z njim pa se strinja tudi Patricija: "Od prvega dne naprej je bila ena sama pravljica."

Tanja Postružnik Koren
Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV

Komentatorji verjamejo tudi v Mirka Kocjančiča in Natašo Masten ter v Josipa Antolića in Katico Šermek. Manj optimizma pa imajo pri parih: Dušan Petrič in Manuela Fittkau, Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič, Sonja in Brane ter Peter in Nina. Ali imajo prav?

Preberi še Kavč napovedi: Dobri ljubezenski obeti za tri pare

Vse bo razkrito v soboto ob 20.00 na POP TV, ko bo na sporedu veliki finale sedme sezone Ljubezen po domače. Če pa bi tudi vi radi našli svojo boljšo polovico, se lahko prijavite v novo sezono. Ljubezen vas čaka – le dovolj pogumni morate biti, da jo zgrabite!

Ljubezen po domače pop tv finale tekmovalci prijave
Naslednji članek

rogla
11. 12. 2025 13.18
No, končno ene traparije manj!
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 12.59
To pa morm gledat...
