Pričakovala je zmenek, a je dobila košarico

Gašper Hafner je na zmenek povabil Karin, a z namenom, da se poslovi od nje. Ideja ni zrasla na zeljniku podeželskega junaka, ki je to storil s težkim srcem. Težko je tudi njegovemu bratu Jaki, ki si želi sožitja med svojimi izbrankami, a je med njimi prevelika tekmovalnost.

Je mogoče! Gašperjevo dekle bo dobilo sanjsko taščo Mama Karmen je želela popraviti prvi vtis in je pohvalila Gašperjeva dekleta: "Vse ste fenomenalne, vse ste enkratne in sem prav vesela, da ste prišla k nam na našo kmetijo." Zanimalo jo je, kakšno mnenje imajo o Gašperju, vesela bi bila tudi vnukov. Ana se ji zdi prava za njenega starejšega sina. Karmen: "Karin je nekaj vmes, Patricija je pa tudi sama ugotovila, da je preveč mirna, mogoče preveč resna, pa preveč nežna duša za našega Gašperja." Povedala je, da z možem pričakujeta poroko, ki jo bosta tudi plačala. Na koncu jih je objela, dekletom pa je šlo na jok.

Mama Karmen je vzljubila Gašperjeve izbranke in obratno. FOTO: POP TV

Anja končno spregovori, a vsega Jaka ni hotel slišati Jaka je na samo povabil Anjo, ta pa je potrdila, da je med izbrankami res tekmovalnost, nato pa ga je presenetila z izjavo, češ da je Saška pokazala pravi obraz, ob čemer je Jaka seveda zastrigel z ušesi. Anja: "Ne more pa ona mene v drek porivati." Pojasnila je, da se z njo ni pogovorila, ker ji "deluje čudno". Jaku je še obljubila, da se bo sama spremenila in se bo odprla, postala bolj komunikativna. Jaka je zaključil, da je bil zmenek bolšji, kot je pričakoval.

Anja se je odprla in Jako presenetila s kritikami na račun njegove favoritke FOTO: POP TV

S svojim prihodom preseneti Aleksandra Na Hafnerjevo kmetijo je nato prišla Aleksandra, ki jo je Gašper odslovil na hitrih zmenkih. Poslala jo je Tanja, da bi se pogovorila z njim, on pa je imel ob tem mešane občutke. Zdelo se mu je tudi, da so njegove tri izbranke malce užaljene. Sicer so se z Aleksandro dogovorile, da ga bodo povlekle za nos, a so se kasneje spraševale, ali je zmenek, ki si ga je izborila, res samo šala.

Ana ni bila videti najbolj zadovoljna zaradi prihoda lepe Aleksandre FOTO: POP TV

Jože povsem spremeni mnenje o Jadranki Jadranka se je, kot je obljubila, lepo uredila za Jožeta. Všeč mu je bilo, da je po poklicu kuharica, ona pa je ocenila, da bi se moral zrediti za 10 kilogramov, pa bi bil pravi zanjo. Malo manj je bil navdušen nad izjavo, da bodo posteljne aktivnosti na zadnjem mestu, a je na koncu priznal, da je spremenil mnenje o njej, da se mu zdi "resna, enkratna". Sama mu ni ostala dolžna in mu je laskala, češ da je "dober moški, zapeljiv, romantičen, fantastičen".

Jadranka in Jože sta se začela ogrevati drug za drugega FOTO: POP TV

Aleksandra razkrije svoje namene, Gašperju je težko pri srcu Aleksandra je Gašperju kmalu razkrila, da bo njegova psihoterapevtka in da jo je poslala Tanja. Na vprašanje, ali mu zaupa, ji je odgovoril: "Ti, čeprav nimam tako hudih duševnih motenj." Si je pa oddahnil, da ni dobil še ene izbranke, saj ga že brez tega čaka težka odločitev. Izvedel je, da mora na zmenek povabiti dekle, ki jo namerava izločiti. Zaradi tega mu je bilo težko pri srcu, saj ni hotel prizadeti nobene. Aleksandra mu je, da bi mu olajšala odločitev, svetovala, pri tem pa kot najbolj primerno zanj izpostavila Ano.

Aleksandra ni prinesla dobrih novic FOTO: POP TV

Kregale so se za Jako Jaka je zbral svoja dekleta, da se soočijo in razčistijo med seboj. Saška je povedala, da ima dovolj zahrbtnosti in spletk, nakar se je Anja odločila spregovoriti: "Ja, ampak ne samo z naše strani, nekaj je bilo tudi s tvoje." Saški je očitala, da je lagala glede svojih let, Saška pa njej, da jo je ščitila v izjavah, česar pa ne bi mogla trditi zanjo. Saška: "Jaz lahko zdaj grem, pa jutri odstopim, pa se kar vedve naprej kregajta, ker se bosta tako požrli med seboj." Teja ni verjela, da misli resno, saj je imela že več priložnosti za to, pa ni šla. Jaka pa jih je nagovoril v spravljivem tonu, želel si je sožitja.

Saška se je jezila na tekmici FOTO: POP TV

Teja je opazila, da Jaka ščiti Saško, in ko sta odšli na samo, sta jo imeli v zobeh. Anja je ocenila, da je Jaka naletel na "težko mino". Zdi se ji dvolična in nikakor ne primerna za Jako, a podeželski junak je že prosil Saško za priložnost, da ji pokaže svoja čustva, in ji povedal, da če bo odšla, ji bo sam sledil.

Anja in Teja sta si na samem dali duška FOTO: POP TV

Poslovilni zmenek za Karin Gašper je s težkim srcem pristopil do Karin in jo povabil na zmenek, kar je pomenilo, da bo prav ona šla domov. Ana in Patricija pa sta medtem ugotavljali, da mu je Karin očitno zelo všeč.

Karin je bila začudena, ker jo je Gašper spet povabil na zmenek. FOTO: POP TV

Darinka kritična do Romea in Julije V Kotljah sta Jože in Meri uprizorila Romea in Julijo, ki sta jo priredila malce po svoje. Darinki se je zdelo, da bi lahko predstava bila boljša in da bi se lahko glavna akterja bolj naučila tekst.

Romeo in Julija po domače FOTO: POP TV

Gašper na poslovilnem zmenku bolj pretresen od Karin Gašper je Karin na zmenku polaskal, da je luštna in simpatična, in dodal, da si ne želi, da bi mu zlezla pod kožo. Sama je ugotovila, da jo je na zmenek povabil z namenom, da bi ji dal košarico. Pojasnil je, da pri njem ne bi dobila tistega, kar si zasluži. Karin mu tega ni zamerila in je košarico tudi pričakovala. Zahvalila se mu je za lepo doživetje, on pa njej za pogum, ker mu je pisala. Odšla je z mešanimi občutki.

Gašperju je bilo zelo težko pri srcu, ko se je moral posloviti od Karin. FOTO: POP TV

Prihodnjič bo na zmenku užival Miha Božič, Darjin Nejc bo dobil klofuto, Jaka pa poslovilno pismo. Ena od njegovih izbrank mu bo očitno ušla, a njegova mama mu bo položila na srce, naj jo, če jo ima rad, poišče. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.