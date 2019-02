Gašper Hafner je starejši brat Jake Hafnerja in oba bosta ljubezen iskala v tretji sezoni priljubljenega šova Ljubezen po domače. Gašper je na 24ur.com povedal, kaj je zanj ljubezen in kaj se mu v partnerstvu zdi najbolj pomembno: "Kaj je zame ljubezen? Najprej, da se razumeš in da se znaš uskladiti in malo potrpeti."

In če bi se zaljubil v dekle, ki ni vajena življenja na kmetiji? Zgovorni Škofjeločan pravi, da mu to ne predstavlja problema: "Ne pričakujem, da bo pomagala, bolj pričakujem, da me bo razumela in da bo kdaj potrpela."Nasmejani Gašper pravi, da je v ljubezni najbolj pomembno, da se znaš skupaj nasmejati, ne glede na situacijo. Trik, kako nasmejati dekle? "Vedno uspe, če iz sebe 'bumbarja' narediš." (smeh)