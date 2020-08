Prihaja 4. sezona Ljubezni po domače in novost 'Na kavču'

Gostobesedni komentatorji brez cenzure bodo: jezikavi konkurentki Doroteja Knehtl in Tamara Korošec , mačota Gašper in Jaka Hafner ter Korošca izpod Uršlje gore, Jože Rožen s hčerjo Tejo . V dvojicah bodo spremljali dogajanje na kmetijah in podajali svoja mnenja, včasih bodo dobili tudi goste, s katerimi se bodo razvile zabavne debate.

Kdo so Erosi in Afrodite letošnje sezone? Naj vam osvežimo spomin!

Damjan Šalamun

"Sanjska ženska je prikupno dekle, ki ima dober karakter, je razgledana in spiritualna. Zanimati se mora zame in za moje hobije, živeti z mano in me sprejeti takšnega, kakršen sem."

NASLOV: Veržej

STAROST: 37 let