Prihaja nova sezona šova Ljubezen po domače!

11 osamljenih src je vstopilo v svet zmenkov in zabave. Koliko jih bo našlo sorodno dušo? 11 družin je na trnih, ali si bodo njihovi najljubši izpolnili življenjsko željo? Kdo se bo pognal v bitko s časom in usodo?

Lahko vam izdamo, da vsi ne bodo dobili dovolj pisem. Kdo jih bo in katere snubke in snubci jih čakajo, si boste lahko pogledali na POP TV, prvič že 1. septembra ob 20.00! Šov boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri.