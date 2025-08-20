Prihaja nova sezona šova Ljubezen po domače!

11 osamljenih src je vstopilo v svet zmenkov in zabave. Koliko jih bo našlo sorodno dušo? 11 družin je na trnih, ali si bodo njihovi najljubši izpolnili življenjsko željo? Kdo se bo pognal v bitko s časom in usodo?
Lahko vam izdamo, da vsi ne bodo dobili dovolj pisem. Kdo jih bo in katere snubke in snubci jih čakajo, si boste lahko pogledali na POP TV, prvič že 1. septembra ob 20.00! Šov boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri.
Oddaji Ljubezen po domače bo sledila magazinska oddaja Ljubezen po domače: na kavču, kjer bodo bivši udeležnci šova komentirali dogajanje na kmetijah. Ker so nekoč sami bili del šova, točno vedo, kako se udeleženci počutijo, kaj se jim plete v glavah in lahko napovedo, kdo bo našel ljubezen in kdo samo nove prijatelje.
Res je, da smo to sezono posneli že pred časom, zato vam priporočamo, da si na VOYO še enkrat ogledate predstavitveno oddajo sedme sezone in obudite spomine na kmete in kmetice, ki se bodo to jesen na POP TV borili za največjo nagrado na svetu – ljubezen!
