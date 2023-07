Princ Dušan: Sem za kompromise, copatarstva se pa ne bom šel

Dušana Petriča prijatelji opisujejo kot posebnega človeka, ki ima srce na pravem mestu. Sam dodaja, da v zvezi ni copata, enako mirno in odločno pa je opravil tudi z boleznijo, ki ga je doletela.

V novi sezoni Ljubezni po domače se je predvsem gledalkam predstavil tudi 'princ cerkniškega pustnega karnevala'. To je Dušan Petrič iz Starega trga pri Ložu, sicer vsestranski moški, po duši pa glasbenik. Resda se za prince dekleta kar grebejo, a je 47-letnik trenutno samski. Na vprašanje, zakaj se na vseh karnevalih ni našla nobena princesa zanj, Dušan odgovori: "Saj ne, da je ni bilo, samo zdaj je ni." Zato se je odločil princeso poiskati kar pred kamerami Ljubezni po domače.

icon-expand Dušan Petrič FOTO: POP TV

Za ogled predstavitvene oddaje je Dušan mimogrede organiziral pravo fešto, na katero je povabil prijatelje in sovaščane. Dušan: "Dosti let sem bil predsednik Pustnega društva Cerknica. Takšne majhne stvari organizirati, jaz to naredim v desetih minutah. Seveda je bilo smeha, lepo je bilo ... Odzivi so bili fini, eni so rekli, da imam jajca, eni pravijo, da se bom ženil, drugi, da se ne bom. Slišiš marsikaj, ni bilo pa grdih besed ali nevoščljivosti."

Če bo Dušan našel tisto pravo, jo bo popeljal pred oltar. A to ne bo kraljeva poroka, Dušan si želi kmečke. Pravi namreč, da je princ samo en teden na leto, ostale dni pa da je "povprečen človek, tako kot vsak". Toda njegovi prijatelji ga opišejo kot posebno osebo, ki ima srce na pravem mestu. In takšna bi morala biti tudi Dušanova izbranka, le da 'v drugo smer', torej bolj mirna. Dušan: "Nasprotja se privlačijo. Tu biti pameten ne moreš ... Samo da nisem copata, da ne kimam. Sem za kompromise, za vse, copatarstva se pa ne bom šel." In še doda: "Če bi bil copata, verjetno ne bi bil toliko časa princ."