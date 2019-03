Prvi zmenki: Je letošnja tekmovalka Darja nova Vesna?

Vesne se spominjamo kot kandidatke, ki je bila zelo direktna in brez dlake na jeziku. Svojim kandidatom je na hitrih zmenkih dala vedeti, kakšni morajo biti. Če so bili zelo nezgovorni, jim je povedala, da morajo kar govoriti ... kot radio. Saj se spomnite izjave: "Moraš biti kot radio - ga prižgeš in začneš govoriti!"

Očitno imata lanskoletna Vesna in letošnja Darja nekaj skupnega. Nobeni od njiju niso všeč tihi moški. Tudi Darja bo na hitrih zmenkih povedala, kar si misli: "Daj malo življenja, no!"