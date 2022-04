Rasema o svoji veliki ljubezni: Eno leto sem samo jokala za njim

Rasema Begulić ne more prehvaliti Draga Kosmača in čudovitih dni, ki jih je preživela na njegovi domačiji. Po slovesu od njega kljub številnim ponudbam še ni našla idealnega moškega, takšnega, kakršen je bil njen sanjski Izi.

Slab začetek, dober konec. To bi lahko rekli tudi za drugo romantično popotovanje Raseme Begulić v Ljubezni po domače, pa čeprav tudi tokrat ni našla življenjskega sopotnika. Ko je prišla k Dragu Kosmaču, je bila namreč videti razočarana, a ne zaradi junaka podeželja, temveč zaradi prahu. Rasema: “Jaz sem povsod razočarana zaradi umazanije, čistoča je zame na prvem mestu. Moja prva služba je bila v bolnišnici v kliničnem centru, tam so me naučili čistoče in to je ostalo v moji glavi za vse življenje. Jaz sem se priselila iz Bosne in doli je bilo isto, kmetija, umazanija, muhe, vse živo, potem pa prideš v bolnišnico in te začnejo učiti, da mora biti vse sterilno. Zato sem zelo občutljiva za umazanijo, tudi moj želodec tega ne prenese, pa še raznorazne alergije imam.”

icon-expand Slovo od Draga FOTO: POP TV

A kmalu je ugotovila, da se poteguje za srce človeka, ki ga ne more prehvaliti. Rasema: “Res je bil kavalir, gospod. Duša njegova je ... Vse sprejema, ne gleda na nacionalnost, vse ljudi sprejema povsem normalno. Če mu kdo ni všeč, pa to tudi pove. Tako kot jaz.” Poleg njegove duše pa ji je bil izredno všeč tudi njegov videz, in ne samo na slavni fotografiji iz leta 1991. Rasema: “On ima boljšo postavo kot kakšen 40-letnik. On ima top postavo, malo trebuščka ima, ampak je star 70 let.” Žal se je Drago od nje poslovil, a to zanjo ni bilo veliko presenečenje ali razočaranje. Rasema: “Tudi nisem bila njegov tip. On ni niti malo pokazal, da bi me rad imel.” In še doda, da ne bi mogla zapustiti Ljubljane in se preseliti na njegovo domačijo. Žal pa ji je bilo, ker se je zanjo končala čudovita izkušnja. Rasema: “Ko so se kamere ugasnile, je bila polna miza hrane in pijače. Vso noč je bila glasba, cele noči smo žurali. To je bil zame najboljši šov, med seboj smo se tako zelo razumele, tako zelo smo jokale, ko sem šla. Vsi smo jokali, tudi člani ekipe. In še danes smo v stiku.”

icon-expand Rasema in tista modra tabletka FOTO: POP TV

Ob slovesu je povedala, da bo še naprej iskala srečo v ljubezni, a je kljub številnim ponudbam za zdaj še ni našla. Pravi, da je od leta 2018 pa do danes na družbenih omrežjih blokirala že 7506 moških. Rasema: “Vsi imajo od 28 do 47 let, pišejo samo, ali živim sama in kje živim. Nihče te ne povabi na kosilo ali kavo, da bi te spoznal, ampak samo povejo, da sem lepa in postavna, pa da bi šli v posteljo z menoj. Vse je po istem kalupu.” Pravi, da ponudbe dobiva še naprej, in ko se pošalimo, da je za to kriva tista modra tabletka, v smehu pove: “Ja, seveda, Nalgesin. Tega sem se jaz spomnila in vsi mislijo, da sem res imela viagro. To lahko samo zdravnik predpiše.”

icon-expand Blokirala je že več kot 7500 moških.

Nad ljubeznijo še ni obupala, želi pa spoznati moškega, ki je star od 45 do 55 let in bi jo razvajal, tako kot jo je razvajal Izi. Rasema: “Njega bom ljubila še v grobu, ker je bil idealen moški. Sedem let me je razvajal z masažam in pedikurami, vozil me je okoli in me razkazoval kot boginjo. Držal me je za roke in hotel, da ves svet ve, da sem njegova.” A njegova želja po otrocih je bila prevelika in družino si je ustvaril z mlajšo žensko. Rasema: “Jaz sem bila 25 let starejša od njega in mu nisem mogla dati otrok. Eno leto sem samo jokala za njim. Takega fanta ne najdeš kar tako. Bil je Albanec s Kosova, a tako lepo vzgojen. Skrbel je zame, pomagal mi je skrbeti za dom, hodila sva na morje, ni mu bilo žal denarja zame. Res idealen moški. Ti moški, ki me osvajajo zdaj, mi ne bi plačali niti kave, zato sem sama in bom sama, dokler ne najdem podobnega svojemu Iziju.”

icon-expand Rasema in njen Izi. FOTO: POP TV

Nova oddaja Ljubezen po domače bo na sporedu v torek ob 20. uri na POP TV.