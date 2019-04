S sanjskim moškim se je razšla, ker ne more imeti otrok

Darja Tomažin tako v zasebnem življenju kot v Ljubezni po domače ne pozna ljubezenske diplomacije. Do svojih izbrancev je brutalno iskrena in s kritikami na njihov račun ne skopari, a ji ni žal za nobeno izrečeno besedo. Darja:"Ponosna sem na svoje izjave. So iskrene, takšne iz srca. Tisti, ki me poznajo, se samo smejijo, ker vedo, da sem bolj temperamentna. Saj nimaš kaj skrivati. Me pa kliče ogromno žensk, mamic, starejših gospa, pa rečejo: 'Veš kaj, super si, dobra si, pridna si, iskrena si. Tako mora ženska funkcionirati, povedati, kaj misli.' "