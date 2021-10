Rock'n'roll v Mitjevi postelji, Sonja in Nataša zakopali bojno sekiro

Ljubezensko bojišče pri Mitju Rusu je čez noč izginilo in največji tekmici sta spravo zapečatili z objemom. Joži je presenetila s svojim prihodom na domačijo Miroslava Koširja in s seboj prinesla pravi vihar čustev. Franci Kemperl pa je ugotovil, da se bo moral res potruditi, da bo Danico zvabil na svojo kmetijo.

Sonja je spremenila taktiko in je Mitju Rusu in Nataši pripravljala zajtrk. Vesni je pojasnila, da sta se s tekmico pogovorili, saj si želi, da bi bili vsi v prijateljskih odnosih. Nataša: “Ko se je Sonja pojavila na vratih, me je zelo presenetila. Nisem vedela, kaj želi, ali mi želi nekaj dobrega, nekaj slabega, ali me bo utopila v kadi.” Ko je Sonja povedala, da podpira njo in Mitjo, je Nataša izjavila: “Besede so eno, dejanja so drugo.” A sta se celo objeli in Sonja je bila pomirjena, Nataša pa vesela, ker bo imela mir. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

Sonja je Mitju in Nataši pripravila zajtrk.

Irena se je čudila, ker se z ostalimi kandidatkami Miroslava Koširja tako dobro razume. Iz prejšnje sezone je bila namreč vajena nenehnih prepirov. Irena: “Res, prijetno sem presenečena.” Jožica, ki med ljudi prinaša veselje in srečo, pa je povedala, da se ji zdita Miroslav in Julijana prelep par, in videti je, kot da bi se poznala že dve desetletji.

Irena se je čudila prijateljskim odnosom na Miroslavovi domačiji.

Franci Kemperl je svoji Danici pripravljal zajtrk. Povedal je, da je minilo pet let, odkar je nazadnje prespal z dekletom. Franci: "Če bi bilo po moje, bi spala v isti sobi, čeprav je bila to prva noč." Danica ga je pohvalila: “Ti si pa res zlat.” Ko je povedal, da mora iti delat, ni bila več tako vesela, a mu je pogledala skozi prste, ker se res trudi. Spraševala pa se je, ali je to samo zaradi šova, a če je vsaj približno tak tudi v resnici, bo svoje dekle zagotovo osrečil.

Franci bi si želel, da bi z Danico spala v isti sobi.

Nataši je bilo všeč, ko je njo in Mitjo presenetila Sonja, in jima prinesla zajtrk. Nato je skočila k njima v posteljo, pred tem pa se prepričala, da sta oblečena. Mitja je bil vesel, da sta se tekmici pobotali, da se je lahko dobro naspal. Junak podeželja je še razkril, da ima po dolgem času spet dve dekleti v postelji. Nakar se jim je pridružila še Vesna, ki se je čudila, ko sta se Sonja in Nataša objeli. Vesna je nato zaigrala na kitaro in poskrbela za še boljše vzdušje.

Nataša in Sonja sta se pobotali.

Tudi Miroslav je svojim damam zaigral na kitaro in jim prepeval. Povedal je, da se ima zelo lepo in da je bil predolgo časa samski. Julijana se je počutila, kot da bi igral in pel samo njej, bilo ji je nerodno, a je bila zadovoljna. Med prepevanjem pa jih je presenetila Joži, ki je hitro opazila: “Soseda me prav pisano gleda, češ kaj je pa ta prišla. Ampak ji bom že zmešala kakšno štreno.” Miroslav: “Tri me dosti komandirajo, ne rabim četrte.” Julijani pa ni bilo všeč, kako je Joži napadla Miroslava. Jožica ju je spomnila: “Dokler bom jaz pri tej hiši, se ne bodo dogajale nobene neumnosti.” Joži pa se je zanalašč naslanjala na Miroslava in ga dražila, da mu bo sedla v naročje.

Joži je takoj stopila v akcijo.

Tanja Postružnik Koren je zavihala rokave in se lotila pleskanja. Ugotavljala je, da se Franci premalo zaveda tega, da bi moral biti dom najljubši prostor na svetu. Danica je ugotavljala, da se Franci tega ne zaveda, ker je premalo doma. Nato je odšla, da bi ga zamotila, Tanja pa je napovedala, da bo v 24-ih urah hišo obrnila po dolgem in počez. Tanja: “Upam, da se bo ta čas obrnilo tudi kaj pri Franciju.”

Tanja bo Francijevo hišo obrnila po dolgem in počez.

Joži je zanimalo, kje spijo njegove kandidatke. Ko je Miroslav povedal, da se bo ona kar sama odločila, kje bo spala, je bila direktna: “Jaz bi najraje videla, da bi zraven mene spal.” Joži je pojasnila, da ni mogla takoj priti na njegovo domačijo, saj je imela nesrečo in se je poškodovala. Ker je padla na podobnih stopnicah, se ni upala pridružiti ostalim damam na podstrešju. Dogovorili so se, da bo Miroslav spal z njimi, ona pa bo spala na njegovem ležišču. Nato je znova razburila Julijano in Ireno, ko ga je povabila na zmenek. Junak je vabilo sprejel, a tudi malce zaskrbljeno pogledoval proti Julijani in jo vprašal za nasvet.

Miroslav je Joži popeljal v nebesa.

Danica je Francija zmotila med košnjo: “Ti, če se hoteš iti kakšen odnos z mano ali s kom drugim, boš moral začeti malo manj delati.” Povedala je, da je tudi sama včasih delala od jutra do večera, a ne vsak dan. Franci po njenem mnenju malo pretirava in bi si moral vzeti čas zase. A je to, da ga resna punca povabi na izlet, bila njegova skrita želja, zato ni okleval.

Danica meni, da Franci preveč dela.

Mitja je Vesno peljal na zmenek v naravo in pobožal njeno dušo. Junak je svojo kandidatko dražil, da se bosta lahko tam tudi poročila, saj je bila v bližini poročna dvorana. Vesna pa je kar naravnost povedala, da se verjetno ne bosta poročila: “Mislim, da sva midva postala zelo dobra prijatelja, pa da bo druga tukaj.” Priznal pa je, da se v Natašo še ni zaljubil, saj da se zaljubi zelo težko. Zaenkrat je, kot je povedal, samo združeval prijetno s koristnim: “Da mi ponoči ni dolgčas.” Vesni pa je bilo všeč, da je igriv in direkten, in da je lahko ob njem vedno sproščena. Svetovala mu je, da naj bo zvest samemu sebi in da naj posluša svoje srce.

Vesna in Mitja bosta očitno samo dobra prijatelja.

Danica in Franci sta uživala na sprehodu po Volčjem potoku, nakar ga je presenetila z izjavo: “Jaz bi se res težko videla, da bi tam gor pri tebi živela.” Povedala je, da je mestno dekle, da je vajena vse opraviti peš. Franci pa je razmišljal, da kmetije ne more prodati, saj jo je podedoval in jo želi zapustiti otrokom. Toda Danica pri svojih letih ni premišljevala o otrocih, Franci pa bi se težko sprijaznil s tem, da ne bi postal oče. Zaključil je, da jo bo poskušal prepričati, da bi prišla na njegovo kmetijo.

Franci bi rad postal oče.

Jožica je Miroslava peljala na zmenek na grad Bogenšperk, kar je bilo zanj nekaj novega. Prinesla mu je tudi darilo, kar ga je prav tako presenetilo, saj ni bil vajen prejemati daril. Nakar ga je presenetila še z ljubezenskim napojem. V zahvalo jo je objel, kar se mu je zdelo prijateljsko in lepo, mu je pa med objemom želela pritisniti poljub. Ko je na njeno željo zaigral na orglice, je izvlekla še piščal in ga s svojim igranjem poskušala zmesti, a ji ni uspelo. Bilo pa mu je všeč, ker se je nenehno šalila, zato je bil z zmenkom zelo zadovoljen.

Joži in Miroslav sta se na zmenku zelo zabavala.

