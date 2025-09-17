Romantičen zmenek na traktorju, a hkrati razočaranje za Tejo

Dejan je izpolnil željo Teji, a jo je hkrati razočaral
Dekleta Dejana Ponikvarja so bila postavljena pred nov izziv, čiščenje hleva. Za Patricijo to ni bilo nič novega, a se je bala bika, zato je odšla iz hleva. Ko so snubke pripravile hrano za pujske, je Dejan Patricijo in Viktorijo hkrati zapeljal v samokolnici in pokazal svojo moč. Da Teja ne bi ostala prikrajšana, ji je izpolnil željo in jo peljal s traktorjem. To se ji namreč zdi zelo romantično. Ko sta se jima želeli pridružiti Patricija in Viktorija, sta jima povedala, da je zdaj njena priložnost. A je Dejan Teji naravnost povedal, da je trenutno bolj naklonjen Patriciji. Nakar je Teja povedala, da ne želi izgubljati časa s fantom, ki do nje ne čuti ničesar.
Mirko na zaslišanju
Cecilia je opazila, da je bil Mirko Kocjančič ob prihodu z zmenka ves nasmejan, medtem ko je bila Nataša utrujena in razočarana. Bojano je zanimalo, kaj sta počela, zato je Cecilia Mirka poslala kuhat kavo, da bi se v miru pogovorile. Nataša jima je povedala za težave na morju, zato je Cecilia Mirku navrgla: "Nisem vedela, da si se imel tako katastrofalno slabo." Mirko: "Jaz sem se imel čisto v redu." Kasneje je Cecilia Mirka kar naravnost vprašala, ali ima kaj možnosti, pa ji je odvrnil, da jih imajo vse kandidatke. Zaupal ji je še, da sta imela med vožnjo domov nesporazum z Natašo. Slednjo je razburilo, ko je omenil možnost njene izločitve. Cecilii je zaupal, da ga moti Natašino ljubosumje, ona pa mu je povedala: "Jaz pa taka nisem."
'Sem raje sam'
Josip Antolić je med veseljačenjem opazil, kako zelo se je Katica sprostila, zato jo je povabil na zmenek. Katica: "Res sem bila zmedena in presenečena, pa tudi vesela, da je mene izbral." Skupaj sta šla nabirat gobe in se pogovarjat o morebitni skupni prihodnosti. Katica mu je povedala, da je 'fejst fant', da ji je všeč, da pa jo motijo njegovi izpadi. Ko je povedala, da ne bi bila ves čas pri njemu, saj ima v domačem kraju svoje stanovanje, prijatelje in otroka, pa mu to ni bilo všeč. A je vztrajala, zdelo bi se ji dobro, da bila nekaj časa narazen. Josipu to nikakor ni bilo všeč: "Da bom jaz tuhtal, kje ona hodi." Dodal je, da je v takšnih situacijah že bil, in da ni mogel spati. Josip: "Sem raje sam." Katica ni bila zadovoljna z njegovimi odgovori, on pa ne z njenimi. Josip: "Ali bo ona popustila, ali pa jaz."
Aleksander in Silvo sta se prikupila Sonji
Sonja Hojnik je na zmenek povabila Aleksandra, ki je bil ob tem zelo zadovoljen. Peljala ga je na kegljanje in bila je vesela, ker se je izkazal v vlogi učitelja. Sonja: "Mogoče tega nisem pričakovala od njega, da se bo tako fino obnašal." Sonja je nato razkrila, da je veliko delala, zato ni hodila ven. Aleksander ji je zagotovil, da lahko z njim doživi marsikaj: "Leta bežijo, in če ne bomo nič naredili zase, bomo vedno na mestu." Junakinja je še razkrila, da so vsi njeni snubci favoriti. Ko sta se vrnila z zmenka, sta bila oba nasmejana, kar so opazili tudi Aleksandrovi konkurenti. Kmalu zatem se ji je s svojo poštenostjo prikupil Silvo. Kandidat je namreč pohvalil Braneta, ki je bil v njeni odsotnosti priden in je pomagal nabirati buče. V njenih očeh se je Silvo izkazal kot dobra oseba in takoj mu je izpolnila željo. Naslednjič bo on na vrsti zmenek, na njegovo veliko veselje se bosta zavrtela na plesišču.
