Romantična Sonja ima največ snubcev, kateri je pravi?

71-letni Branko Cvek iz Ljubljane je upokojenec in stari znanec oddaje Ljubezen po domače. Sodeloval je že v treh sezonah, tokrat pa se je prijavil za Sonjo Hojnik. Všeč mu je, ker ima kmetijo, dovolj živali in zelenjave. Slednje se mu zdi še posebej zanimivo, saj je sam navdušen vrtičkar, poleg tega mu kmečka dela niso tuja že od otroštva, ko je pomagal babici na kmetiji. Brane živi sam in se v pokoju kratkočasi z delom statista. Čeprav ga ljudje ves čas ustavljajo in mu pošiljajo prošnje za prijateljstvo, z ženskami zadnja leta nima sreče. Če bi ženske bile za stvar, bi se z njimi lahko pohvalil, tako pa se skorajda ne spomni, kdaj je nazadnje imel kakšno.

Odkar je v pokoju, je zelo aktiven. Nikoli mu ni dolgčas, rad kuha in skrbi za svoj vrt. Z marsičem se lahko pohvali, pravi, edino čistiti se mu ne da preveč. Je še zelo mladosten in poln energije, vozi kolo, po stopnicah gre brez težav peš. Je pa bilo obdobje, ko ni mogel zaradi težav s srcem. Po operaciji je kot nov, a je invalidsko upokojen. V življenju bi še imel kakšno žensko, morda bi to lahko bila Sonja. Ne ve pa, če bi se bil pripravljen preseliti k njej v primeru, da se ujameta. Prizna tudi, da ni nujno zvest, pa čeprav se zaljubi. Meni, da ženska potem nima interesa do njega. 67-letni Silvo Hribar iz Radomelj je upokojen. V oddaji Ljubezen po domače je sodeloval kot prijatelj Nade Zajc, ki je iskala ljubezen v šesti sezoni. Ker je že od leta 2008 vdovec, je zdaj zbral pogum ter se prijavil za Sonjo. Gospa mu je padla v oči, zdi se mu 'luštna' in malce bolj baročna, kakršen je tudi sam. Ker je bil po poklicu tesar, se ukvarja z lesom, zna pa tudi z živalmi in Sonji bi lahko ponudil skupno kmetovanje. Z veseljem bi jo odpeljal tudi plesat, da ne bo več pogrešala plesa s pokojnim možem. Zase pravi, da je človek, ki nikoli ne reče ne, ko ga nekdo potrebuje. Večino svojega časa nameni delu in pomoči sokrajanom, medtem ko njegova kmetija razpada. Na njej ima 50 ovac, pujse, kokoši, mačke, konja ... Čeprav na prvi pogled ni očitno, je finančno dobro preskrbljen.

Za Silvom so težke življenjske preizkušnje, a je kljub žalostnim dogodkom ohranil veselo naravo ter optimizem, da bo spet našel ljubezensko srečo. Je zelo zgovoren, vedno nasmejan in pripravljen na šale. Rad se lepo uredi, veliko mu pomeni lep nasmeh. Ljudje mu govorijo, da je do žensk preveč popustljiv in da bi z njimi moral biti bolj odločen in možat. Sicer nima težav z ženskami, okrog njega jih vedno kar mrgoli, le prave še ni našel. Nazadnje je imel resno zvezo, ki pa se je končala, ker si želi iskrene ljubezni, ne pa družice, ki bi bila z njim samo iz koristoljubja. V resni zvezi ni bil že dve leti. Iskreno si želi spoznati žensko, s katero bosta prišla dlje od prijateljstva. Išče sorodno dušo, ki bi z njim plesala, se veselila in uživala v njegovi družbi. V zameno bi od njega dobila toplino, pripadnost, iskrenost ter veliko dogodivščin. Poskrbel bi zanjo, jo vozil na kosila, izlete in seveda na ples. Ljubosumen ni, svojo drago pa rad prime za roko in tako vsem pokaže, da je njegova. Upa, da bo to poletje za roko lahko popeljal Sonjo. 62-letni Slavko Žulič iz Šentjerneja je upokojenec. Sonja ga je pritegnila, ko je v oddaji videl, da je prava kmetica, da zna kositi in je imela pod kontrolo vse živali. Slavko je bil skoraj 30 let poročen, pred 4 leti pa mu je žena umrla. Svojega zakona se spominja kot čudovite ljubezenske zveze, ki sta jo oplemenitila dva, danes že odrasla otroka. Živi v družinski hiši s sinom, kjer imata vsak svoje stanovanje. Hiša stoji na samotnem ranču, kjer pa na 8 hektarjih zemlje vse brbota od življenja. Doma imajo namreč ovce, kokoši, zajce, veselo je tudi v vinogradu. Na svojo malo kmetijo, zlasti na živali, je zelo navezan.

Preden se je upokojil, je bil Slavko keramičar, zidar, na koncu je delal v Revozu. Kot Sonja, ima tudi on delo v krvi. Čeprav je doživel že dva infarkta, še vedno gara, kot da ima 40 let. Občasno dela kot šofer, veliko pa se zadržuje v gozdu. Gozd ga sprošča, prav tako mu dobro denejo redni tedenski pohodi. V gospodinjstvu se dobro znajde, pravi, da ob njem nihče ne bo ostal lačen. Po ženini smrti se je zbližal s prijateljico iz mladosti, s katero sta se imela lepo, dokler je ni na hitro odnesel rak. Všeč mu je bila tudi Metka Šeško iz Ljubezni po domače, zato jo je poiskal in postala sta par. Skupaj sta bila pol leta, potem sta se razšla, ker je bil preveč tih zanjo. Ker se vidi kot preveč tihega oziroma mirnega, stavi na to, da je Sonja dovolj gostobesedna, da se bo odprl. Tudi, če bo z njo preživel samo en dan snemanja, bo zadovoljen. Ponudi ji lahko romantiko, morda celo kakšen prepirček, vse to je ljubezen. 70-letni Aleksander Primožič s Črnega Kala je upokojenec. Živi sam in večkrat mu je dolgčas, zato se je prijavil v oddajo. Bil je dvakrat poročen in ima dve odrasli hčeri, iz vsakega zakona eno. Po zadnji ločitvi je imel nekaj žensk, vendar se nobena ni izkazala kot primerna zanj. Največkrat je z njimi končal, ker so ga želele podjarmiti, ali pa so živele predaleč od njega in se niso potrudile premagati razdalje. Ob sebi želi imeti žensko, s katero bi se prilagajala drug drugemu. Z njo bi se rad pogosto družil, hodil na izlete in potovanja. Nič ne bi imel proti, če bi se preselila k njemu.

Nekoč je imel veliko žensk, bil je magnet zanje, z leti pa se je vse spremenilo. Pravi, da je najtežje dobiti ženske njegove starosti, ker že imajo svoje gnezdece, pokojnino in se ne bi več spuščale v nekaj novega. Če pa že, si bolj želijo vdovca kot ločenca. Ločenec Aleksander je v pokoju 12 let, rad se zapelje v Koper na nočno kopanje, ali pa gre ven na pijačo. Prijatelji so ga razočarali, zato jih je obdržal le nekaj. Po poklicu je bil voznik avtobusa in kamiona, tako je videl velik del sveta. Samski je že več let. Hčerkama je povedal, da se je prijavil v oddajo in obe sta navdušeni. Želita mu vso srečo v ljubezni in tudi sicer vedno radi spoznata vsako njegovo izbranko. 67-letni Kristjan Strauss iz Ljubljane je upokojeni gostinski tehnik. V svojem stanovanju živi s psičko. Bil je dvakrat poročen. Prvič se je poročil pri 20-ih letih z deset let starejšo žensko, ki je takrat že delala kot ginekologinja. Bil je premlad za zakon in je po treh letih odšel. Nekaj časa je užival kot srečen ločenec, nato je v gostinskem lokalu uzrl lepotico, ki jo je dvakrat prosil za ogenj, nato pa mu je ona prek natakarja poslala vžigalnik. Tako sta se spoznala in nepopisno zaljubila. Bila sta rojena drug za drugega, sorodni duši dvojčici, ki sta se poročili v želji, da se postarata skupaj. A usoda je hotela drugače. Pred petimi leti je Kristjanova ljubljena žena Mirima doživela možgansko kap. Za njo še danes žaluje, na roki ima vtetovirano njeno podobo in njeno ime. Ženin grob redno obiskuje, prižiga svečke, prva leta po smrti ga je obiskoval celo vsak dan. Pokojni ženi je bil zvest od začetka do konca, z njo je našel srečo, mir, večno ljubezen, ob kateri so vse druge ženske zbledele. Tudi po njeni smrti ni imel nobene.

Kristjan priznava, da je bil v mladosti zaljubljen sam vase, imel je daljše lase, obiskoval je rock koncerte, kar počne še danes. Je bil pa v mladosti očitno kar precej poskočen. Spominja se, da mu je mama nekoč pripeljala učiteljico italijanščine, ker se je želel učiti tega jezika, pa sta v sobi učenje zamenjala za intimnosti. Pravi, da je marsikaj doživel, 14 let je delal kot varnostnik na psihiatrični kliniki. Rad ima ljudi, zanj ni lepih in grdih, vsak človek je nekaj posebnega. Rad ima tudi živali. Prav zato, ker je videl, da ima Sonja rada živali, se je prijavil zanjo. Dvomi, da bi se lahko zaljubil. Prepričan je, da takšne, kot je bila njegova žena, ne bo več našel, se pa veseli druženja z vsemi na snemanju. Rad se namreč šali, vice kar stresa iz rokava, ter uživa v dobri družbi, a brez alkohola. 54-letni Franc Jurič iz Lovrenca na Dravskem polju je po poklicu avtomehanik, a je vse od nezgode pred dvema desetletjema, ko je skoraj povsem izgubil vid na enem očesu, zaposlen kot komercialist. Do pokoja ga ločijo le še tri leta in tega se že veseli. Je član Folklorne skupine Vinko Korže iz Cirkovc na Dravskem polju, ki je najstarejša folklorna skupina v Sloveniji. Z njo je prepotoval skoraj celo Evropo, po njegovih stopinjah pa gresta tudi njegova odrasla sinova. Prostega časa ima malo, saj ima veliko dela na svoji kmetiji, skrbi namreč za 150 glav živine. Pravi, da je bil na svoji kmetiji rojen in da bo tam tudi ostal, ko bo čas, pa bo šel na parcelo, ki jo ima v Lovrencu. Franc: "Dva metra krat meter je. Pa dva metra po zemljo." Franc je velik šaljivec in veseljak. Ljudi rad razveseljuje tako na povsem navaden dan kot tudi na raznih praznovanjih in za praznike, med drugim za božič. Rad se zabava in pleše, rad ima dobro družbo in iskrene prijatelje.

