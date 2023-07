Strastni Pablo: Ko se zagledam v žensko, mi odpovedo vse zavore

Pablo Alejandro Gelb je bil v rodni Argentini večkrat žrtev kriminalnih dejanj, po selitvi v domovino starih staršev pa je končno zaživel mirno življenje. V Ljubezni po domače bo iskal svojo sorodno dušo, ki bo tako deležna pozornosti latinskega romantika s slovenskimi koreninami.

Pablo Alejandro Gelb, junak nove sezone Ljubezni po domače, je bil rojen v Argentini. Njegovi stari starši so se tja priselili iz Slovenije, natančneje s Primorske in iz Ljubljane. Pablo: "Po drugi svetovni vojni so bili stari starši prisiljeni pobegniti od tu in so se sprva odpravili v Peru. Ko so slišali, da v Argentini sprejemajo begunce iz druge svetovne vojne, so se odpravili tja in si tam na novo zgradili življenje."

Pablo je bil rojen pred sedeminštiridesetimi leti, v svoji mladosti pa je bil večkrat žrtev kriminalnih dejanj. Pablo: "Prvič se je zgodilo v trgovini s pisarniškim materialom, kjer sem pri dvajsetih letih delal kot prodajalec za pultom. Sredi belega dne je vstopil v trgovino gospod v lepi obleki in položil na pult neko vrečko. Mislil sem, da je kupil nekaj težkega, ne pa, da se v njej skriva pištola. Nato je pištolo potegnil iz vrečke in mi jo prislonil na čelo. V tistem trenutku sem ostal hladen in miren, saj je nemogoče predvideti reakcijo drugega človeka. V Argentini se ljudje dobro zavedajo, da lahko nepridiprav v vsakem momentu pištolo sproži. S pištolo, prislonjeno na čelo, me je peljal po trgovini, da sem mu predal ves denar, ki smo ga imeli. Vsi ostali uslužbenci in stranke so morali biti obrnjeni proti zadnji steni. Na koncu sem se moral obrniti še jaz, tat pa se je hitro in tiho izmuznil čez vhodna vrata. Policija ga ni nikoli ujela. Drugič sva se z nekdanjo punco odpravljala iz kina do avtobusne postaje. Kar naenkrat je nek mladi gospodič, tudi lepo urejen, prečkal cesto in potegnil puško izpod suknjiča ter zahteval, da mu predava vse vredne stvari, ki sva jih imela na sebi. So tudi drugi manjši dogodki, ko so mi grozili z nožem ali kakšnim drugim orožjem in od mene zahtevali na primer superge, drobiž in podobno. Na žalost je življenje v Argentini tako."

Ko je leta 2002 prišel v Slovenijo, je bil presenečen in navdušen nad povsem drugačnim, mirnim življenjem. Tu se je tudi zaljubil, poročil in ustvaril družino, a si z izbranko njegovega srca nista bila usojena. V Ljubezni po domače bo zato iskal tisto pravo, ki bo deležna pozornosti latinskega romantika s slovenskimi koreninami. Pablo: "Ko se zagledam v žensko, mi odpovedo vse zavore. Najbolj impresivna stvar, ki sem jo naredil za punco, je bila, da sem šel za njo na počitnice, da bi jo presenetil. A ko sem prispel tja, je mene čakalo večje presenečenje, saj tam ni bila samo s prijateljicami, kot je trdila." Sicer je Pablo prizemljen moški in velja za steber podjetja, v katerem je zaposlen. Zagotavlja pa, da si bo za svojo izbranko vsekakor vzel dovolj časa. Pablo: "Sem delaven človek, ker želim, da so stvari take, kot morajo biti. In seveda mora biti tako tudi v razmerju. Moraš si vzeti čas za svojo drugo polovico in ji posvečati pozornost, ji izkazovati ljubezen, in prepričan sem, da sem v tem bolj strasten kot pa z delom v službi, vendar pa že nekaj časa nisem imel priložnosti te plati sebe komu pokazati."