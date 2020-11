Romantični prizori v Ljubezni po domače

Damjan Šalamun je uspel pomiriti svojo favoritko Barbaro, ki je bila potrta zaradi prihoda nove tekmice Nane. Zmenek sta tako zaključila ali šele dobro pričela s poljubi. Zaradi Jožičinega prihoda pa se je na kmetiji Franca Jarca odvila prava drama.

‘Če je ona boljša, pa naj jo ima’ Franc Jarc je na poti do trgovine srečal Tanjo Postružnik Koren. Zaupal ji je, da ima resne namene z Anamarijo, nakar ga je Tanja presenetila z informacijo, da je na poti na njegovo kmetijo še ena snubka, ki ga je nadvse želela spoznati. Frančevo razpoloženje se je v hipu spremenilo: “Jaz sem se odločil za Anamarijo in druga me ne zanima.” A je le obljubil, da bo z Jožico opravil kot se pravemu kavalirju pritiče. Nova snubka pa je medtem že presenetila Jožiin Anamarijo. Prišla je Jožica, ki se je v prejšnji sezoni borila za srce komentatorja Jožeta Rožena. Jožica je bila iskrena: “Tako mi je bil simpatičen John, da ga moram spoznati.” Anamarija ji je povedala, da je "že malo oddan", Joži pa, da se "grebe na vse načine zanj”. Ko je Franc prišel in ga je Jožica povabila na pogovor, je bil junak podeželja nervozen, Anamarija pa prav nič: “Če je ona boljša, pa naj jo ima. Jaz bi tudi tako naredila, če bi boljšega dobila.”

icon-expand Prišla je Jožica ... FOTO: POP TV

Nana odpelje Damjana, Barbara postane slabe volje Med delom v hlevu je Damjana Šalamuna in njegove snubke presenetila Nana in ga odpeljala na zmenek. Dekleta so bila osupla. Monika: “Bilo je že malo več prostora v Damjanovem srcu, zdaj je pa spet ena prišla.” Jevrosima se je jezila: “Ne morem verjeti ... To ni normalno.” Barbaro je vprašala: “Ti si menda imela nekaj z njim. Kako ti je lahko naredil kaj takega?” A Barbara ni hotela govoriti o tem in videti je bila zelo slabe volje.

icon-expand Slaba volja FOTO: POP TV

Franc dobi pismo in otrpne Jožica je Francu povedala, da se ji v živo zdi "še bolj lušten kot na televiziji". Naravnost ga je vprašala, če ima kaj šans pri njem, Franc pa je kameri, ne njej, povedal: “Malo šans ima, samo dvomim, da se bodo uresničile.” Nato je izničil vse njene upe: “Brez veze, da se trudi, ker jaz sem se že odločil.” Jožica pa je bila optimistična, vprašala ga je, kam ga lahko še pelje, da se bo ogrel zanjo. Franc: “Lepo, lepo. Nimam nič proti temu.” A je kasneje spet povedal prav nasprotno. Ko sta prejela pismo in izvedela, da lahko prespita, da bi se lahko bolje spoznala, je Franc otrpnil. Nato je le zbral svoje misli in Jožici povedal, da gresta domov.

icon-expand Šok za Franca FOTO: POP TV

‘Sva lahko še malo sama tu?’ Nana in Damjan sta se, medtem ko so bila ostala dekleta v hlevu, veselo razvajala. Na vprašanje, ali jo bo sprejel na svojo kmetijo, je odgovoril pritrdilno, hkrati pa je priznal, da se nagiba k eni izmed snubk. Nana ga je navdušila s svojo energijo in pogumom, pa tudi z masažo. Zdela se mu je zanimiva in ko ga je med namakanjem v jacuzziju poljubila, je Damjanu ušlo: “Sva lahko še malo sama tu? Lahko kamere umaknete?”

icon-expand Skušnjave FOTO: POP TV

Joži v solzah, Anamarija besna Ko sta se Franc in Jožica končno vrnila domov, ju je presentila objokana in očitkov polna Joži: “Jaz tule trpim cel dan, pa čakam. Ti pa takole z drugo ... To ni prav.” Povedala je, da je vse postorila na kmetiji, onadva pa "afne guncata". Anamarija je medtem brala knjigo, a ker Franc ni povprašal po njej, je jezna prišla z balkona. Franc se je branil, da je zaradi Jožijinih solz pozabil nanjo. Anamarija pa se je jezila, češ da jo je zelo razočaral, saj je pričakovala, da bo v središču njegove pozornosti. Pred tekmicama ga je tudi spomnila, da ji je obljubil svoje srce.

icon-expand Prave solze FOTO: POP TV

Hlad med Barbaro in Nano Damjan je svoja dekleta, da bi jih pomiril, odpeljal na ribarjenje. Ko je Nana junaka prosila za pomoč, so ju ostala dekleta pozorno opazovala. Monika je ugotavljala: “Nana zna pritegniti Damjanovo pozornost.” Jevrosima pa je opazila, da imata Nana in Barbara "malce čuden odnos", in da med njima ni nobene komunikacije.

icon-expand Napetosti FOTO: POP TV

Franc na zagovoru Franc se je znašel na zaslišanju, kajti Anamarija je želela slišati pojasnila o njegovem obnašanju. Anamarija: “Če ji je dal zeleno luč, da lahko ona osvaja naprej, potem lahko samo to rečem, da je neiskren človek, in to se bo prej ali slej pokazalo.” Franc se je branil, češ da je med kosilom nenehno mislil nanjo, ko pa je prišel domov, ga je Joži povsem vrgla iz tira. Toda Anamarija, ki je takrat imela občutek, da sploh ne obstaja, je jasno povedala, da si takšnega odnosa ne želi. Franc se ji je del zmeden in to ni bilo po njenem okusu. Ko pa ji je pokazal Tanjino pismo in se je lahko prepričala, da je zavrnil skupno noč z Jožico, pa se je v hipu pomirila.

icon-expand Ljubezenska nevihta FOTO: POP TV

Strastni poljubi na seniku Damjan je Barbaro odpeljal na zmenek, kajti ugotovil je, da je bila potrta zaradi Nane. Peljal jo je na večerjo in vseskozi sta se držala za roke. Povedal ji je, da si za partnerico želi delovno dekle, ki je ne bo treba priganjati. Damjan: “Lahko bi bila to ti.” Dodal je še, da si želi naraščaja, da bi na kmetiji imela malega čebelarja ali čebelarko. Barbaro pa je zanimalo, kaj je obljubljal ostalim dekletom, in presenetil je z odgovorom, da jim ni obljubljal “še nič resnega”, da pa se mu Barbara še najbolj dopade. Povedal ji je tudi, kaj sta počela z Nano na zmenku, da sta se sicer masirala in namakala v jakuziju, a da sta se samo pogovarjala in nista imela stikov. Damjan: “Se ji nisem ravno pustil.” Barbara pa: “Nana govori, da se je s tabo poljubljala.” Damjan: “To pa se laže.” Barbara je bila očitno pomirjena, saj je napovedala, da želi preizkusiti seneno posteljo, in v mislih ni imela spanja. Zmenek se je tako zaključil ali šele dobro pričel z nežnimi poljubi.

icon-expand Romantika na senu FOTO: POP TV

Ljubezen po domače po novem vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV, takoj za tem pa Ljubezen po domače na kavču. Vsaka oddaja je 24 ur prej na voljo naVOYO.

icon-expand