Romantični Sandi: Odprl sem srce in dušo

Sandi Hribernik kljub razočaranjem ni izgubil vere v ljubezni. Svoje srce in dušo je odprl gledalkam Ljubezni po domače, zdaj pa čaka na pisma sorodnih duš. Z eno izmed njih bi rad prehodil preostanek svoje življenjske poti.

Tanja Postružnik Koren je 51-letnega Sandija Hribernika iz Oplotnice predstavila kot večnega mladeniča z nešteto vrlinami, znanjem in veščinami. Sam pravi, da je zelo vztrajen in da rad pomaga vsakomur, nekaj najbolj svetega pa je zanj ljubezen. Da bi jo po zgodbah, ki niso imele srečnega konca, vendarle našel, se je prijavil v Ljubezen po domače. Sandi: "V Ljubezen po domače sem se prijavil z resnimi in poštenimi nameni. Odprl sem srce in dušo v upanju, da je nekje dekle, ki si želi biti z menoj v dobrem in slabem za vedno. Zato, dekleta, pišite, izgubiti nimate kaj, le pridobite lahko."

Njegova izbranka bo vsekakor kraljica njegovega srca, ki jo bo razvajal in spoštoval. Mora pa biti poštena, dobrosrčna in, kot se je izrazil, imeti mora pospravljeno podstrešje. Poleg tega bi morala v življenju že dati nekaj skozi, tako kot je dal tudi sam. Na vprašanje, kateri dogodki so najbolj zaznamovali njegovo življenje, Sandi odgovori: "Že kot leto dni in pol star otrok sem moral v rejniško družino, v kateri sem tudi ostal. Po smrti rejnikov sem začel s prenovo hiše, ki sem jo podedoval. Za vse sem lahko hvaležen njima."

icon-expand Sandi Hribernik FOTO: POP TV

Dodaja, da ga je življenje preizkušalo na različne načine: "Veliko daš, a ti življenje prinaša in odnaša tako dobre, kakor tudi slabe stvari. Sem človek, ki zna ceniti in spoštovati majhne stvari. Veliko me je življenje že naučilo, a vem, da je vsak dan nov list. Življenje je šola, ki se nikoli ne konča. Dejal bi na vse to: Obuj moje čevlje in prehodi mojo pot, potem me sodi. Potem boš spoštoval in cenil vsak trenutek življenja, ki nam je dan."