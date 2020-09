Sabina s Kmetije prihaja v Ljubezen po domače po Janeza Marna

Med četverico dam, ki jih je Janez Marn povabil na hitre zmenke, je tudi Sabina Mlakar, ki jo že zelo dobro poznajo vsi zvesti gledalci Kmetije. Tam ji zmaga ni bila usojena, kako pa bo v tekmi za srce Janeza Marna?

48-letni Janez Marn iz Mirne je veseljak, ki obožuje glasbo in ples. Pri partnerici išče"vse dobre življenjske navade", njegova sanjska ženska pa je"komunikativna, sproščena, urejena, ljubezniva in dobrega srca". Ali bo v šovu našel plesalko, s katero bo zaplesal v zaljubljeno prihodnost?

icon-expand Janez Marn FOTO: POP TV

Danica Sentič (56 let, Kamnik) Danica se je za sodelovanju v šovu odločila zaradi novih izkušenj. Njene sanje so, da bi s partnerjem živela na kmetiji, kmečka opravila pa ji niso povsem tuja. Danica: "Nikoli nisem živela na kmetiji, a ker je stara mama imela kmetijo, so mi določene stvari blizu." Prizna, da je včasih tiha in žalostna, prijatelji pa jo vidijo kot ragljo, ki se rada smeji in rada pomaga. Pri partnerju išče podobne lastnosti. Danica o srčnih bolečinah: "Sem ločena, torej vem, kako to gre." Njena najljubša jed je dunajski zrezek, najljubša žival pes, najljubši film Moje pesmi, moje sanje, kar se tiče glasbe, pa vse "kar gre v uho". Svoj prosti čas preživlja na sprehodih in pred televizorjem, rada pa bi odpotovala v London, Kairo ali na Škotsko.

icon-expand Danica Sentič FOTO: POP TV

Katarina Vivodinac (53 let, Nazarje) Katarina je živela na kmetiji in obvlada vsa kmečka opravila. Za sodelovanje se je odločila, da bi "spoznala sebi pravo ljubezen". Pri partnerju išče razumevanje in spoštovanje, najbolj pomembno ji je, da je pošten, deloven in ljubezniv. Prizna, da je že okusila srčne bolečine:"Nekdo me je prizadel, kar sem zelo težko prebolela." Zase pravi, da je poštena, prijatelji bi jo opisali tudi kot lepo, prikupno, skrbno, ljubeznivo in delovno. Njena najljubša jed je zrezek, najljubša pijača kava, najljubša žival mačka, najljubši seriji pa Ljubezen na vasi in Moja boš. Najraje posluša hrvaško glasbo, v prostem času dela na vrtu, sanja pa o potovanju na Havaje.

icon-expand Katarina Vivodinac FOTO: POP TV

Mirjana Gajski (40 let, Zagreb) Mirjana se je prijavila, da bi spoznala nove ljudi, poleg tega obvlada vsa kmečka opravila. Pri partnerju išče ljubezen, njen sanjski moški pa je dober in ponižen. Pravi, da je v življenju še nihče ni prizadel. Njena najljubša jed so čevapčiči, najljubša pijača pivo, najljubša žival pes. Rada posluša "veselo glasbo, disco in tehno". V svojem prostem času razmišlja, sanjari pa o potovanju v Izrael. Prijatelji bi jo opisali kot veselo in nasmejano.

icon-expand Mirjana Gajski FOTO: POP TV

Sabina Mlakar (54 let, Veliko Mlačevo) Sabina se je za sodelovanje v šovu Ljubezen po domače odločila zaradi želje po novem izzivu. Sabina:"Na kmetiji si predstavljam svež zrak, novo ljubezen in uživanje. Vsa dela obvladam, tako da me ni ničesar strah." Pri partnerju išče ljubezen, iskrenost in spoštovanje, pomemben ji je tudi videz, medsebojno razumevanje, ljubezen, v zvezi pa mora biti malo romantike. Sabina je že doživela razočaranje v ljubezni, ki ga je "prebolela na svoj način". V svojem prostem času se najraje zabava, rada ga preživlja tudi z vnuki. Najljubše jedi nima, pije samo vodo, obožuje vse živali, njena najljubša glasba je "zabavna, povezana z ljubeznijo", najljubša šova pa Kmetija in Ljubezen po domače. Če bi lahko, bi raziskala ves svet, prijatelji pa bi jo opisali kot zabavno in družabno.

icon-expand Sabina Mlakar FOTO: POP TV

Yelena Karimova (54 let, Izola) Yelena se je za sodelovanje v šovu odločila zaradi lastne promocije. Življenja na kmetiji si ne predstavlja, niti ne obvlada kmečkih opravil. Pri partnerju išče stabilnost, njen sanjski moški je "priden, vesel, komunikativen". Razočaranja v ljubezni še ni doživela. Rada ima meso in ribe, njeni najljubši pijači sta belo vino in pivo, najljubše živali nima, najraje posluša jazz in blues, njena najljubša serija pa je Dr. House. V svojem prostem času potuje, igra v gledališču, obiskuje muzeje ali galerije, rada ima tudi karaoke. Če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala v Avstralijo. Prijatelji bi jo opisali kot veselo, komunikativno in prijazno, lastnost, ki ji je ne bi pripisal nihče, pa je po njenem mnenju: "Sem jezna."

icon-expand Yelena Karimova FOTO: POP TV