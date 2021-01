Sabina srečna s Francijem, Janez jo pogreša

Sabina je odšla, minevali so dnevi in tedni, Janezu pa se ni uresničila želja. Počasi je prišlo spoznanje, kaj je izpustil iz rok. Sabina: “Mi napiše kdaj pa kdaj kakšno sporočilo, da me pogreša, da si želi takšne ženske kot sem jaz, da sem zabavna. Sem mu rekla: “Kaj ni še nobena prišla? Ti si mislil, da boš dobil kakšno mlado, pa je nisi, zdaj sem pa jaz dobra.”” Ko je izvedel, da je oddana, ga to ni odvrnilo. Sabina: “Je rekel: “Pusti ga, ti pridi k meni, te bom razvajal, vse ti bom dal, kar boš hotela.”Sem mu rekla: “Kaj me nisi že na začetku, da mi ne bi bilo treba iskati drugega?””

Sabina je res našla drugega, oziroma je tisti drugi našel njo. Sabina: “Bil je moja stranka v pekarni. Bo že skraj eno leto od tega. Med prvo korono sem se zaljubila, in sem še zaljubljena. Upam, da se ne bom odljubila.” Izbranec njenega srca je Franci Prah in je nekdanji policist. Sabina: “On je vse, on je bivši policaj, potem je imel pekarno, nato je odprl ribiško brunarico ob Savi, tudi ribič je.” Sabina pravi, da ne gleda za mlajšimi dekleti in jo razvaja. Za silvestrovo jo je denimo odpeljal na morje, kjer je samo za naše bralce in zveste gledalce Ljubezni po domače nastala spodnja fotografija.