Sajra: Lea je predobra za Jureta

Sajra Halep je odkrito povedala, da je pričakovala več, ko je prišla na domačijo Jureta Novaka. Na vprašanje, kaj ji je bilo najbolj všeč na junaku podeželja, odgovori: “Najbolj všeč so mi bile mogoče njegove oči, najbolj me je mogoče res motila njegova višina, ampak na to tako ali tako ne more vplivati sam.” A je kmalu ob prihodu ugotovila, da mu je Lea Bertoncelj že zlezla pod kožo, zato se ji je bolj posvečal. Kaplja čez rob je bil pobeg zaljubljencev v Španijo in takoj ko se je Jure vrnil, sta s Tejo Marin spakirali in se poslovili.