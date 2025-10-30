Šaljiva Joži je pričakovala graje, deležna je pohval

Joži Lesiček je zaradi grde obravnave' Josipa Antolića pričakovala graje, a jo gledalci ne morejo prehvaliti. V Ljubezen po domače je prišla zaradi zabave, sprostitve in da komu popije malo živcev. Tudi junaku jih je popila, a je na koncu le dojel, s kakšno šaljivko ima opravka.

Joži Lesiček je bila na žalost gledalcev prva kandidatka Josipa Antolića, ki se je morala posloviti. Na žalost zato, ker so jo v treh letih sodelovanja v Ljubezni po domače dodobra spoznali in vzljubili. Tako je bila prejšnji teden z Metko Šeškar, junakinjo ene izmed prejšnjih sezon šova, v Izoli. Joži: "Vam povem, same pohvale za zadnjo oddajo, nobene graje. Za mano so hodili Štajerci, Primorci in Dolenjci, ženske in moški." Z njo so se želeli fotografirati in spregovoriti besedo ali dve. Joži: "A, ste bila dobra! Samo to sem poslušala. Tudi pri jedi nisem imela miru. Jaz sem pričakovala graje, ker sem Josipa tako grdo imela."

Joži Lesiček FOTO: POP TV icon-expand

Josip jo je spominjal na pokojnega moža, s katerim je bila poročena 17 let, v zakonu pa je trpela psihično in fizično nasilje. Tudi on je prihajal iz Hrvaškega Zagorja. Joži: "Isti tip je, to so Zagorci. Baba ni nič vredna, baba je samo za v posteljo, za kuhati, pa za doma, pa za otroke, pa za delo na njivah. Je sam povedal, žena je morala službo pustiti in je doma otroke pazila. Takrat nismo imeli vrtcev, pa smo se morali sami znajti. Tudi jaz sem morala službo pustiti in iti za čistilko, da sem imela lahko otroka štiri leta s seboj. Po službi sem prišla domov ob enih ponoči, on je pa ležal doma. Josip je pa prav tako počel. V rudniku je bil miner, je prišel domov, kosilo ga je čakalo, pa se je najedel, spočil in je šel na veselico in v kino, žena je pa doma otroke pazila, dva svoja in štiri druge, pa šivilja je bila in je šivala. On je pa okrog hodil. Nič čudnega, da je pokojna. Škoda, da ga nisem še bolj grdo obravnavala." A do še hujše 'obravnave' ni prišlo, ker ji je Josip silno zameril že to, da mu je prinesla slavni zvonček. Joži: "Je menda celo noč norel. Da gre domov, da sem mu pred celo Slovenijo sramoto naredila. Zato sem se pri njem doma malo nazaj vzela, drugače bi videl hudiča od mene." Doda, da je bil zvonček šala in prav nič drugega. Do intimnosti ji zaradi slabih izkušenj v življenju ni bilo nikoli. Joži: "Rada sem se pa hecala. Veste, ko sem se ločila, sem bila strašno zamorjena." Ko so jo moški dražili, je zato včasih jokala: "In mi je potem en mojster rekel: "Joži, ko te bodo zafrkavali, ti kar potrdi. Reci, da si jih nocoj imela pet ali deset. Zmeraj moraš potrditi, potem pa odnehajo." In tako sem začela ven trapati." S tem pa je razveseljevala ljudi, ki jih je negovala. Joži je namreč upokojena bolničarka.

Joži in slavni zvonček s prvega zmenka z Josipom FOTO: POP TV icon-expand

Tudi Josip je proti koncu le ugotovil, s kakšno šaljivko ima opravka. Šaljivko dobrega srca in poštene duše. Joži: "Jaz nisem nikoli hinavska ali lažniva ali da bi komu kaj slabega privoščila. Vedno povem vse v obraz, kar mislim, pa naj bo tako ali tako. Če pa vidim, da sem koga užalila ali če kaj narobe naredim, pa se grem opravičit." Tako je Josipu povedala, da ga z zvončkom ni žalila, oziroma da je verjetno bolj kot njega užalila kar samo sebe. Očitno pa se je Josip odločne kandidatke kar malo bal. Joži razkriva: "Tisti dan, ko je ušel, bi morala midva imeti zmenek. Bi morala biti cel dan sama in je ob šestih vstal in je šel v toplice. Morda se je bal, da bova morala biti intimna, kaj pa vem." Zato je vzela stvari v svoje roke, si izborila zmenek pod hruško in Josipu ukradla poljubček. Poljubčke je dobila tudi ob slovesu, ki je ni presenetilo. Joži: "On je mene ven vrgel zato, ker je norel za Nado. Zapičil se je vanjo pa zato, ker je imela avto in izpit in je mislil, da ga bo okrog vozila." Tega, da bi izbral njo, si niti ni želela. Joži: "Jaz ne grem v šov zaradi moškega, ampak zaradi heca, zato da imam nekaj za početi. Tudi vprašali so me, koliko me plačajo. Jaz ne grem zaradi denarja, jaz grem zato, da se sprostim, da me ne bo demenca napadla. Živim sama in leta gredo naprej in če tuhtaš, tuhtaš, se ti lahko obrne. Sem dosti knjig prebrala. Grem za družbo in da komu malo živcev popijem."