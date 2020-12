Sandi je po slovesu od Jacqueline že našel ljubezen

Jacqueline Kale je zakuhala največje presenečenje ob koncu letošnje sezone Ljubezni po domače . Za romantično potovanje je izbrala Jožeta Mastnaka , ki je v bitko za njeno srce vstopil kasneje, domov pa poslala ljubezenskega veterana Sandija Bizjaka . Presenečen je bil tudi Krčan, ki je veljal za favorita med snubci. Sandi: “ Vsi so pričakovali, da bo izbrala mene, in takrat sem bil res razočaran, ker sem hotel zmagati. V šov se prijaviš, zato da boš zmagal, ampak ni bilo nobenih zamer ali težav, imeli smo se lepo. Edino malo me je vrglo iz tira, ker smo mi bili tam od začetka, Jože pa je prišel šele na koncu. ”

Potrdil je tudi, da mu je bila Jacqueline všeč: “Saj je zanimiva ženska in ni slab človek. Ko kamer ni bilo zraven, smo se zabavali, prepevali, jedli smo skupaj, spali smo skupaj, lepo smo se imeli–in potem se navežeš. Jaz se kar hitro navežem na človeka, sem zelo čustven, čeprav se to morda ni opazilo.”

A tako kot on je tudi Jože na koncu ostal praznih rok. Sandi je na vprašanje, kaj si je mislil ob tem, iskreno odgovoril: “Smejal sem se. Jaz sem ji sicer že v Štanjelu povedal, da nihče izmed kandidatov ni primeren zanjo. To sem videl v njenih očeh in nisem imel velikih pričakovanj, da se bo med nama razvilo kaj več.” Je pa bil Jože videti precej razočaran, ko mu je Jacqueline na večerji dala vedeti, da tudi do njega ni razvila globljih čustev. Povedal je, da se mu to ne zdi pošteno in da se je junakinja želela samo promovirati. Toda Sandi ni dobil takega občutka in se ne bi mogel strinjati z zadnjim zavrnjenim snubcem.

Sandi nam je še zaupal, da sta se z Jacqueline po koncu snemanja še nekajkrat slišala, nato pa izgubila stike. Napovednik zadnje oddaje je sicer že razkril, da junakinja ni več samska, a tudi Sandi je že našel ljubezen. Njegova izbranka ga je videla v oddaji in ga je kontaktirala na Facebooku. Sandi: “In sva se našla. Super se imava. Mislim, da si oba želiva resne zveze, ne upam pa si ničesar napovedovati, ker sem se že dostikrat opekel.”