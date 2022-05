Sara je našla sorodno dušo: Ne morem opisati, kako rada jo imam

Sara Feher je upala, da bo Jure Struna izbral njo, a se je izšlo drugače. Sta pa s Patricjo Harl stkali prav posebno prijateljstvo, ki ga ne bi zamenjala za nič na svetu. Izjave Nataše Masten glede njene sorodne duše pa je označila za laž.

V oddaji Ljubezen po domače tega tedna je svojo končno odločitev sprejel tudi Jure Struna. Njegovo srce se je odločalo med Patricijo Harl in Saro Feher. Slednja je junaku podeželja namenila cel niz komplimentov, da je dober po srcu, da skrbi za ženske in živali, in da ima dobro in čisto dušo. Sara: “V tistem momentu sem vedela, da odločitev zanj ni bila lahka, in sem upala, da bo mene izbral.” A Jure se je odločil za Patricijo, kar je Sara spoštovala: “Čeprav me ni izbral, nisem občutila ljubosumja ali sovraštva do njega ali Patricije, saj spoštujem njegovo odločitev in še dandanes ostajava prijatelja in imava tu pa tam stike.”

Drugačnega mnenja pa so bili komentatorji na kavču. Alenka Brezovšek je denimo izjavila, da Jure ni izbral prav in s pravo glavo. Nataša Masten pa je povedala, da si Patricija sploh ni želela biti z njim in da ji je šlo samo za zmago. Sara: “Natašini komentarji me do sedaj niso preveč zanimali, saj se mi to pljuvanje po meni, Patriciji in Juretu zdi prav otročje. Ampak ta, zadnji komentar glede Patricije je pa višek vsega, saj se je gladko zlagala. Glede na to, da sva bili s Patricijo povezani od prvega dneva in sva si res ogromno povedali, lahko jamčim, da je Natašona izjava daleč od resnice.”

Sarino prijateljstvo s Patricijo se je po koncu snemanja še poglobilo. Sara: “Patricija mi je čez čas še bolj prirasla k srcu in dandanes sva kot sestri. Vse ji lahko zaupam, vedno mi stoji ob strani in vem, da imava res posebno prijateljstvo. Dva meseca sem tudi bivala pri njej in prav tako sva sodelavki, torej praktično preživiva cele dneve skupaj.”

Na vprašanje, ali je sama po koncu snemanja našla sorodno dušo, pa odgovori: "Mislim, da sem na nek način našla sorodno dušo že med snemanjem, in to je Patricija. Ne morem opisati, kako rada jo imam in najinega prijateljstva ne bi zamenjala za nič na svetu."