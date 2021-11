Sentya: Tudi jaz se v resničnem življenju ne dam kar tako

Pozorni gledalci so verjetno opazili, da je njeno navdušenje nad Davidom proti koncu snemanja nekoliko splahnelo. Sentya: “ Ja, res je. Jaz sem ga čedalje bolj videla kot prijatelja. Kot je omenil tudi David, tista moja pričakovanja so seveda bila, ampak če se niso pokazala, saj ne moreš biti žalosten. Ker poslušaš tudi svoje srce, in če z nekom ne gre, ne greš z glavo skozi zid. Sprejmeš tisto, kar ti on ponuja. Če je to prijateljstvo, je to še ena luštna zveza z nekom na Obali, ki jo imam rada. Še danes ostajamo v stikih in to bo za vedno ostalo. Če ne bi bilo oddaje, tega ne bi bilo. To je bila zelo pozitivna izkušnja, iz katere je vsak povlekel najboljše. ”

Tudi David je denimo povedal, da je zaradi nje in Vanje postal boljši človek. Na vprašanje, ali je to letelo na njegov prepir z Manjo, Sentya odgovori: “Mogoče naju je videl, da znava drugače reagirati, ne tako impulzivno. Ne me narobe razumeti, jaz razumem obe plati, in Manjo, ki se je postavila zase – z vso pravico, konec koncev. Mislim pa, da ji je David takrat res hotel samo dobro. Ne, da mislim, vem, ker sem bila zraven, in upravičeno ji je povedal svoje … David tudi sam zase reče, da lahko skoči v zrak, da je malo koleričen, je pa tudi tak tip človeka, ki se po situaciji malo zamisli. In se je izpovedal in je vse lažje šlo naprej. Midve z Vanjo sva ga potem sprejeli takšnega, kot je. Jaz se spomnim svoje izjave, ko se rekla: 'Včasih pa mora ženska tudi poslušati moškega.' To je bila kar sporna izjava, kot sem videla tudi po komentarjih. Ampak se mi zdi, da je to tako, da če isto misliš, se potem seveda poistovetiš s tem dejanjem. Seveda imamo tudi ženske svoj prav in vlečemo do konca. Tudi jaz se v realnem življenju ne dam kar tako, ampak če veš, da ima nekdo prav, se seveda strinjaš.”