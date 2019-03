Silna razočaranja na prvih zmenkih, Darja želi odstopiti enega snubca

Vildiana je s svojim prihodom presenetila Jako Hafnerja, veliko manj vesele so bile njegove izbranke, a njun prvi zmenek ni bil obetaven. Darja Tomažin je bila razočarana nad svojimi izbranci, a je na zmenek povabila Marka, Nejca pa želi odstopiti svoji prijateljici. Anja je bila do solz razočarana po zmenku s Tomažem Bizjakom, ki se je pred Dragano zagovarjal glede všečkanja strani, namenjene svingerjem.

Darja Tomažin se je potožila prijateljici Moniki, da njeni izbranci preveč posedajo in premalo delajo, oziroma sploh ne vidijo dela. Oni pa so veselo namakali noge v njenem bazenu in ugibali, katerega izmed njih bo njihova junakinja izbrala na koncu. Darja je predlagala Moniki, da bi bil mladi Nejc morda bolj primeren zanjo. Darja ob Monikinih pomislekih, da bo to morda videti čudno: "Monči, zakaj pa imamo prijateljice? Jaz ti slabega sigurno ne bom ponudila."

Darja želi prijateljici Moniki odstopiti mladega Nejca FOTO: POP TV

Jako Hafnerja pa je s svojim prihodom presenetila Vildiana. Povedala mu je, da ga je prišla spoznat, kar mu je seveda godilo. Potožil je, da je malce razočaran, ker si njegove izbranke mečejo polena pod noge. Jaka: "Vildiana se mi zdi preprosta oseba, sproščena, duhovita. Ne zdi se mi, da bi bila zahrbtna, tako kot so nekatere." Povedal je, da naj se v primeru kakršnihkoli težav z njegovimi izbrankami takoj obrne nanj.

Jaka je imel zaradi Vildiane cmok v grlu FOTO: POP TV

Monika je Darji priskočila na pomoč pri čiščenju hleva, v zameno pa naj bi dobila Nejca. Ta je ravno prišel mimo in je na vprašanje, ali mu je Monika všeč, brez premisleka izstrelil: "Dobro, ni ravno moj tip." To je Moniko šokiralo, a Nejc je povedal, da je želel biti iskren. Kmalu zatem je obrnil ploščo in ji začel laskati, a ko je odhajala in jo je udaril po zadnjici, kar jo je dodatno razjezilo.

Nejc je pokvaril ljubezenske načrte: "Dobro, ni ravno moj tip.” FOTO: POP TV

Dragana je dan prej skrivnostno izginila, kar so opazile ostale izbranke. Ni jim povedala, da je Tomažu Bizjaku napisala pismo in da je dodobra raziskala njegov Facebook profil. Tam je opazila, da je všečkal strani, namenjene svingerjem. Dragana: "Naj ljudje počnejo, kar hočejo, kar želijo, kar jim paše, definitivno pa ne želim imeti fanta, ki mu je to všeč." Upala je, da ne načrtuje "skupnih podvigov v postelji". Patricija pa jo je presenetila z odgovorom, da ne ve, kako bi reagirala v takšni situaciji.

Dragana Holmes FOTO: POP TV

Tomaž je na zmenek povabil Anjo, a se je počutil nelagodno, ona pa ni vedela, kaj naj mu pove. Svetoval ji je, naj se sprosti, odpre in razgovori: "Drugače ne boš ne z mano, z nobenim, z nobenim ti ne bo uspelo v življenju." Pa mu je povedala: "Jaz te imam ful rada, že ko sem te prvič videla, sem začutila nekaj." A jo je ustavil: "Počasi, počasi, počasi,. Razumem, da sem ti všeč, ampak ne moreš reči, da me imaš rada, ker me ne poznaš." Zavedal se je, da je bil krut do nje, kar je obžaloval, po drugi strani pa se mu je zdelo prav, da jo je spodbudil k spremembam, in zaključil: "Če bodo vsi zmenki takšni, kot je bil današnji, bom pobegnil z lastne kmetije." Anja je kasneje pojasnila, da je imela tremo in se ni mogla odpreti. Bila je razočarana.

Jakovim izbrankam se je pridružila nova konkurentka. Teja se je potolažila, da je Vildianin prihod namenjen mešanju štren, Saška pa je bila po Jakovem mnenju malce razočarana. Saška: "Ne bi rekla, da je konkurenca, mogoče moja rešiteljica." Jaka je pred zmenkom z Vildiano izjavil: "Meni je pomembna samo Saška." Saška pa je spet premišljevala o odhodu domov.

Samozavest in zmedenost FOTO: POP TV

Darjini izbranci so dobili novo priložnost, da se dokažejo. A jo je razjezilo že to, da jim je morala povedati, kako naj se lotijo bal sena. "Štirje moški niste za eno žensko," se je hudovala. Marko pa: "Mislim, da nas bo morala tudi malo razumeti, ker nismo z domačije, da potrebujemo čas in pa predvsem vajo in znanje in pristop, da bom lažje obvladali delo." Zaradi naraščajoče napetosti so se začeli kar prepirati med seboj. Branko se je pritoževal, češ da so to počeli prvič, zato je pričakoval malce več razumevanja. Darja: "Vi to prvič delate, jaz pa rabim dedca za na kmetijo." Šaljivec Branko: "A ki že zna delati? Ja kje pa je?"

Branko: “A ki že zna delati? Ja kje pa je?” FOTO: POP TV

Tomaž je našel Draganino dolgo pismo, v katerem je pohvalila njegov pogum, da se je izpostavil s, kot se je izrazila, travmatično ljubezensko izkušnjo. V mislih je imela zvezo z njegovim nekdanjim dekletom. Tomaž je ocenil, da so njegova dekleta bolj pogumna s pisalom v roki, kot pa v pogovorih na štiri oči. Tomaž je bil prijetno presenečen, nato pa je Dragana odprla kočljivo temo o njegovem všečkanju svingerskih spletnih strani. Dragana: "To me je res tako grozno zmotilo, da nisem vedela, kaj naj." Tomaž je pojasnil: "Nisem svinger, je pa res, da imam všečkane različne strani, od istospolnih partnerjev, Playboyevih strani, do raznih misic, ker te strani dosti ljudi obiskuje. S tem si hočem zagotoviti čim več ogledov mojega profila, zato ker z mojim profilom tudi tržim." Dragana: "Samo upam, da se zavedaš, da to vpliva na zunanjo podobo." Všeč mu je bila njena direktnost in želja po pogovoru: "Jaz sem zelo zadovoljen."

Dragana je bila zadovoljna s Tomaževim pojasnilom FOTO: POP TV

Darja je na zmenek povabila Marka, ki se ji zdi bolj zrel: "Se vidi, da si bolj izkušen." Polaskal ji je, da mu je všeč njen nastop, njena energija: "Se mi zdi, da izžarevaš eno zrelo osebo z jasnimi cilji. Da si res v redu ženska." Izjavil je, da bi bila selitev na njeno kmetijo velika sprememba zanj, ampak če bo do nje začutil simpatije, bo to povsem enostavno zanj. Darja je povedala, da potrebuje več časa, da ga spozna: "Par dni skupaj biti ali pa vse življenje, ni tako enostavno." Zanimalo jo je, kaj mu pomeni spolnost, pa nežnosti. Darja: "Meni veliko pomeni, da me nekdo sitsne, da me malo masira." Ko mu je rekla, naj jo malo osvaja, pa je Marko zmrznil, a smo na koncu le videli poljub. Marko je bil optimističen: "Mislim, da sem zadovoljil njena pričakovanja."

Darja ni bila povsem zadovoljna, a je Marko dobil poljub. FOTO: POP TV

Na zmenku sta bila tudi Jaka in Vildiana. Takoj na začetku smo izvedeli, zakaj je prišla k njemu. Vemo namreč, da je pisala njegovemu bratu Gašperju. Razkrila je, da je na zabavi ugotovila, da sta njuna karakterja preveč različna. Teja in Saška pa sta medtem razčiščevali. Izvedeli smo, da se dekleta kregajo za Jakovo pozornost, da so ljubosumna, Saška pa je potrdila, da je prav zaradi tekmovalnosti skrivala svoja čustva do njega in da v šovu ni samo zaradi reklame. Jaka je Vildiani zaupal, da mu je Saška najbolj všeč, ni pa bil povsem iskren: "Med nama se nič kaj točno določenega ne dogaja. Malo lepše se gledava." Nato pa sta načela bolj vročo temo. Ko je izjavil, da moral dekle "malo pobožati, pa malo polizati", je bruhnila v smeh. Dvakrat. Vildiana: "Tole zdaj sploh ni bilo romantično. Sem več pričakovala od takšnega fanta." On pa je povedal, da jo je presenetil tako, kot je ona njega s svojim prihodom. "Vse se vrača, vse se plača." Vildiana pa ni skrivala razočaranja.

Jaka bo v prihodnji oddaji priznal, da se je zaljubil, a zdaj že ne vemo več, v koga. Upamo, da ne v Vildiano, saj je ta kasneje poskušala popraviti prvi vtis in se je na zmenku strastno poljubljala z Gašperjem. Medtem ko bo Irena prepričana vase in v svoje možnosti, ki jih ima pri Milanu, pa se bo ta na zmenku veselo poljubljal z Emo.