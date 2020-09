Simona o neuspešnem zmenku z Janezom: Nisem mu pihala na dušo

Pot Simone Zgonec v Ljubezni po domače se je v nasprotju s preteklo sezono, ko se je borila za srce Jožeta Mastnaka, končala zelo hitro. Janez Rebernik se je od nje poslovil po hitrih zmenkih, toda Simona ni bila razočarana, prav nasprotno: " Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost za sodelovanje v šovu. Janez mi je bil na predstavitvenem videu všeč, zato sem tudi napisala pismo. Ko sem ga spoznala v živo, sem začutila, da naju nekaj povezuje. Hkrati pa sem dobila občutek, da nekaj skriva. Ta občutek sem tudi izrazila na zmenku, z odgovori pa ni bil prepričljiv. Povedal je tudi, da si še želi otrok, jaz si jih ne. In da išče ženo, ki je tip gospodinje, da je rada doma in ‘pedena’ vse od nog do glave. Jaz nisem tak tip ženske. Naredim že, kar je treba po hiši, raje pa grem dogodivščinam nasproti v pravi družbi. In po mojem mnenju si z Janezom deliva pustolovskega duha."

Simona razume, zakaj ji je Janez očital negativnost: "Ko zdaj pogledam svoje vedenje za nazaj, vidim, da bi lahko na moje občutke odreagirala drugače. Iz mojega suma, da ni iskren do mene, sem naredila celo dramo. Moja komunikacija z njim ni bila pozitivna, nisem mu pihala na dušo, zahtevala sem odgovore. Nisem razočarana, da sva spoznavanje zaključila. Pač nisva za skupaj. Želim si le, da bi mu na lepši način povedala, da nimava skupnih pogledov na partnersko zvezo. Zelo pa spoštujem Janezovo poslovno pot, njegove izkušnje, sposobnosti poslovne komunikacije in organizacije. Žal mi je, da mu nisem uspela povedati, da si želim sodelovanja na kakšnem projektu. Menim, da lahko veliko doprinesem in bi odlično sodelovala.”

Od snemanja oddaje pa do danes je minilo že kar nekaj časa in zanimalo nas je, ali je morda že kdo ukradel njeno srce. Simona: "Od snemanja se je v meni veliko spremenilo. Intenzivno delam za osebnostno in trenutno tudi poslovno rast. Pomaga mi Danica Tajčman, ki me s svojim strokovnim znanjem in izrednim čutom oblikuje v pozitivno in uspešno osebo. Trenutno ne iščem partnerja v ljubezni. Ko bom začutila, da sem pripravljena, bo pa tudi prišel pravi moški zame in osvojil moje srce.”