Skrivnosti s kavča: Dorotejino srce osvojil glasbenik

Josipov izbruh jeze je bil tisti, ki je najprej pritegnil pozornost komentatorjev Ljubezni po domače na kavču . Skoraj vsi so bili enakega mnenja, in sicer da bi se moral snubec Metke Šeškar malo umiriti. Njemu v bran je stopila le Tamara Korošec : "Ima vsaj tisti svoj karakter, zna udariti po mizi, ne pa tako kot oni, ki samo kima, pa je že napol objokan zraven. Dedec mora biti dedec."

Tamari so všeč odločni moški

Jože bi zlezel k Jacqueline

Komentatorji so se zabavali tudi med igro košarke, v kateri so se pomerili snubci Jacqueline Kale. Teja Rožen je bila kritična: "Ti Jacquelinini fantje še za šport niso, kaj šele za kakšno delo. Da bi jaz take imela na svoji kmetiji, pa prvi dan jih naženem." Jože Rožen pa je gledalce še enkrat spomnil, da mu je postavna junakinja zelo všeč:"Jaz bi že ponoči zlezel k njej. Bi okno odprl, pa bi šel skozi okno k njej, oni trije pa naj spijo."