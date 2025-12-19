Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Na lovu Nemirna kri VOYO Ljubezen po domače Gospod profesor Štartaj, Slovenija! Fino o financah Prijavi se
Voyo.si
Ljubezen po domače

Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama

Velenje, 19. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Maja Vozlič

Maja Vozlič ponuja edinstven vpogled v dogajanje na snemanju Ljubezni po domače, ki je mestoma ovit v tančico skrivnosti. Pablo Alejandro Gelb je že razkril, da nista par. Ali je njeno srce ukradel kdo drug?

Maja Vozlič je prvič doslej v Ljubezni po domače kot kandidatka izbirala med dvema junakoma, princem Dušanom Petričem in Argentincem Pablom Alejandrom Gelbom. Odločila se je za slednjega, pa čeprav s težkim srcem, saj sta ji bila oba zelo všeč. Je pa Pablo pred njenim odhodom pristopil k njej in ji povedal, da nekaj čuti. Na vprašanje, ali je to pripomoglo k njeni odločitvi, odgovarja: "Lepo, da je bil iskren in mi je povedal, vendar to ni vplivalo na mojo odločitev. Kot sem že povedala, sem se odločila po sistemu 'Kamen, škarje, papir'. V tem primeru se mi je to zdelo najbolj pošteno v tej zmedi občutkov. Sicer pa kdo pravi, da mi kaj podobnega na skrivaj ni rekel Dule?"

Konkurentka v bitki za Pablovo srce, Suzana Korošak, je bila mnenja, da se s Pablom nista mogla dobro spoznati, saj je bila veliko časa odsotna. A kot je povedala Maja, Suzana ni mogla vedeti, kaj se je dogajalo, ko je ona zaspala. Maja: "Medtem ko je Suki štela ovčke, sva midva v nočni izmeni štela zvezde in živela resničnost. Oddaja se za nekatere konča prej, za druge pa se po tihem šele začne ... Tisto takrat ni bilo za njene oči in ne za njena ušesa in tudi zdaj ni."

Nekaj podrobnosti z romantičnega izleta, na katerega se je opravila skupaj s Pablom, je razkril junak sam. Povedal je, da je sam spal oblečen kot takrat, ko je prišel na svet, Maja pa, kot da je v Sibiriji. Maja: "Vsake oči vidijo drugače in vsak si pod to izjavo predstavlja nekaj drugega. Več je manj. Ne sodimo knjige po pižami. Sem topla od zunaj in vroča po značaju. Nekateri vidijo pižamo, drugi priložnost. 'Sibirski medved' ne skače na vsak šum. Prepustim vam fantazijo, da si lahko predstavljate sami ..."

Kamere pa so ujele poljubček, ki ji ga je Pablo pritisnil na lice med vožnjo s kočijo. To bi lahko bil dober obet za skupno prihodnost, a je Maja na snemanju finalne oddaje povedala, da sta s Pablom na prijateljski ravni in da med njima verjetno ne bi funkcioniralo. Kaj se je pravzaprav dogajalo med vama po koncu snemanja? Maja: "Marsikaj. Po oddaji? Recimo, da kamere niso ujele vsega. Oddaja ima svoj konec, energija pa včasih še traja. Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama. Veliko smeha, malo skrivnosti in nobenih dokazov. Po oddaji smo bili vsi malo bolj sproščeni, ravno prav za dobro zgodbo ob kozarcu vina."

Maja je v finalni oddaji tudi ocenila, da ima Pablo svoj ideal, in dvomila je, da je to ona. Kot je povedal sam, je želel spoznati sproščene, vesele ženske, ki se rade potepajo. Maja: "Pravzaprav se v tem opisu vidim. Če tega nisem znala dovolj pokazati, je to verjetno stvar trenutka ali okoliščin ter časa, ne pa tega, kdo sem. Morda se celo nisva ujela v pravem trenutku, da bi to lahko začutila, ali pa se nisva dovolj spoznala ne glede na trud obeh. Nikoli pa ne iščem popolnosti, ampak pravi občutek."

Pa jo je morda kasneje, ko se s Pablom ni izšlo, poskušal osvojiti Dušan? Maja: "Kdo ve ... oddaja ima veliko nevidnih prizorov. Najbolje, da vprašate Duleta, on vam bo mogoče podrobneje razkril njegove taktike in teorije." Na vprašanje, ali je trenutno samska ali ne, pa odgovarja: "Trenutno raziskujem svet in sebe, brez dodatnih motenj."

Ekipa ustvarjalcev Ljubezni po domače išče nove kandidatke in kandidate, ki hrepenijo po prijetni družbi, novih dogodivščinah in poznanstvih. Maja za konec toplo priporoča prijavo na nepozabno doživetje. Maja: "To je oddaja, kjer prijateljstvo dobi konkurenco, humor dobi izziv, in srce ... srce ve, kje bo pristalo. Kaj vas čaka? Smeh, drama, nepričakovani preobrati in morda spoznate, da ste bolj tekmovalni, kot ste mislili. Čaka vas kombinacija privlačnih osebnosti, nepričakovanih situacij, občasna trema, škandali in trenutki, ko boste pomislili: "Ali se res vse to dogaja, ali je kamera res to ujela?" Ja, dogaja se, ujela je in vsi bodo gledali. Marsikdaj si boste želeli, da bi kamere izgubile baterijo, ampak je ne bodo. Po koncu oddaje se bo videlo, kako trdo kožo imate, ali je bilo vredno, ali sprejmete kritike in vse te grozne komentarje. Upajte si nekaj, poskusite to nepozabno doživetje. Oddajo vsekakor priporočam, zato se prijavite."

Ljubezen po domače išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače 2025 maja vozlič

Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Ne povej tega mami in očetu ...
Ne povej tega mami in očetu ...
Zvezdnica tik pred porodom
Zvezdnica tik pred porodom
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
zadovoljna
Portal
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
vizita
Portal
Ste samo utrujeni ali že izgorevate?
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
cekin
Portal
Do 90.000 evrov in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
moskisvet
Portal
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Kako shujšati, ne da bi izgubili mišično maso?
Nekoč je imela obline, danes pa ...
Nekoč je imela obline, danes pa ...
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
dominvrt
Portal
Zato imajo brisače v resnici na robovih trak
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za praznične zabave
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420