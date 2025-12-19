Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama

Maja Vozlič je prvič doslej v Ljubezni po domače kot kandidatka izbirala med dvema junakoma, princem Dušanom Petričem in Argentincem Pablom Alejandrom Gelbom . Odločila se je za slednjega, pa čeprav s težkim srcem, saj sta ji bila oba zelo všeč. Je pa Pablo pred njenim odhodom pristopil k njej in ji povedal, da nekaj čuti. Na vprašanje, ali je to pripomoglo k njeni odločitvi, odgovarja: " Lepo, da je bil iskren in mi je povedal, vendar to ni vplivalo na mojo odločitev. Kot sem že povedala, sem se odločila po sistemu 'Kamen, škarje, papir'. V tem primeru se mi je to zdelo najbolj pošteno v tej zmedi občutkov. Sicer pa kdo pravi, da mi kaj podobnega na skrivaj ni rekel Dule? "

Konkurentka v bitki za Pablovo srce, Suzana Korošak, je bila mnenja, da se s Pablom nista mogla dobro spoznati, saj je bila veliko časa odsotna. A kot je povedala Maja, Suzana ni mogla vedeti, kaj se je dogajalo, ko je ona zaspala. Maja: "Medtem ko je Suki štela ovčke, sva midva v nočni izmeni štela zvezde in živela resničnost. Oddaja se za nekatere konča prej, za druge pa se po tihem šele začne ... Tisto takrat ni bilo za njene oči in ne za njena ušesa in tudi zdaj ni."

Nekaj podrobnosti z romantičnega izleta, na katerega se je opravila skupaj s Pablom, je razkril junak sam. Povedal je, da je sam spal oblečen kot takrat, ko je prišel na svet, Maja pa, kot da je v Sibiriji. Maja: "Vsake oči vidijo drugače in vsak si pod to izjavo predstavlja nekaj drugega. Več je manj. Ne sodimo knjige po pižami. Sem topla od zunaj in vroča po značaju. Nekateri vidijo pižamo, drugi priložnost. 'Sibirski medved' ne skače na vsak šum. Prepustim vam fantazijo, da si lahko predstavljate sami ..."

Kamere pa so ujele poljubček, ki ji ga je Pablo pritisnil na lice med vožnjo s kočijo. To bi lahko bil dober obet za skupno prihodnost, a je Maja na snemanju finalne oddaje povedala, da sta s Pablom na prijateljski ravni in da med njima verjetno ne bi funkcioniralo. Kaj se je pravzaprav dogajalo med vama po koncu snemanja? Maja: "Marsikaj. Po oddaji? Recimo, da kamere niso ujele vsega. Oddaja ima svoj konec, energija pa včasih še traja. Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama. Veliko smeha, malo skrivnosti in nobenih dokazov. Po oddaji smo bili vsi malo bolj sproščeni, ravno prav za dobro zgodbo ob kozarcu vina."

Maja je v finalni oddaji tudi ocenila, da ima Pablo svoj ideal, in dvomila je, da je to ona. Kot je povedal sam, je želel spoznati sproščene, vesele ženske, ki se rade potepajo. Maja: "Pravzaprav se v tem opisu vidim. Če tega nisem znala dovolj pokazati, je to verjetno stvar trenutka ali okoliščin ter časa, ne pa tega, kdo sem. Morda se celo nisva ujela v pravem trenutku, da bi to lahko začutila, ali pa se nisva dovolj spoznala ne glede na trud obeh. Nikoli pa ne iščem popolnosti, ampak pravi občutek."