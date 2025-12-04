Slavko ni pozabil Sonje, a njegovo srce igra za drugo

Slavko Žulič in Sonja Hojnik sta imela zelo lep odnos. Kandidat ji je na prvem zmenku prisluhnil in jo tolažil, ko so jo ob spominu na njenega pokojnega moža premagale solze. Bili je kavalir in prav nič vsiljiv. Slavko: " Tak sem, kot je bilo prikazano v oddaji. Nič nisem igral. " Nepozaben je bil njun zmenek, na katerega je Sonjo popeljali s fičkom. Slavko pravi, da je premišljeval celo o kočiji, a sta se na koncu zapeljala z avtomobilom.

Slavko je bil tudi zelo marljiv. Komentator iz Ljubezni po domače na kavču, Jure Struna je bil mnenja, da je bil celo preveč delaven in se je premalo posvečali Sonji. Slavko: "Tako kot sem doma delaven, tako sem bil tam. Jaz sem užival zunaj, nisem se hotel posebej boriti. Lahko bi ona videla sama." A je bila Sonja bolj osredotočena na Branka Cveka in njegovo strokovno svetovanje, pravi. Slavko: "Kar je imel, je šlo v 'maloro', zdaj pa samo izkoristi vsako priložnost, ki se mu ponudi, da kakšen evro zasluži. Če zasluži."

Na koncu je Sonja izbrala Branka, a ne zaradi ljubezni. Želela je, da bi končno osvojil zlato, da ne bi bil vedno drugi. Tako kot prej izpadli kandidati je tudi Slavko dobil občutek, da še ni bila pripravljena na zvezo, ker še ni prebolela moža. Slavko: "Po štirih letih, ko smo prišli k hiši, so bili čevlji, copati, halja, srajca tam, kjer jih je slekel. Nič ni bilo premaknjeno. Ona ga sploh ni prebolela in ga ne bo. Jaz sem prepričan, da je to težko verjetno."

Slavko je ob slovesu iskreno povedal, da je Sonja super ženska, prijazna, prikupna, in da mu bo 'srce še en čas igralo zanjo'. Slavko: "To je resnično. Jaz je nisem pozabil, jaz jo še vedno pokličem vsake toliko časa. Izmenjava par besed, toliko da vidim, če je še živa. Nisem sovražnik nikomur, to je pomembno." Tako kot se sliši z ostalimi kandidati, ki so se borili za Sonjino srce, izjema je ravno Brane.