Slavko ni pozabil Sonje, a njegovo srce igra za drugo

Velenje, 04. 12. 2025 12.57 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Slavku Žuliču je bilo ob slovesu od Sonje Hojnik težko, saj mu je bila junaknija Ljubezni po domače zelo všeč. A usoda mu je namenila srečo z drugo damo, ki občuduje njegov pogum, da se je prijavil v oddajo. Slavko pa pravi, da bi sodeloval znova in da bi lahko za dober šov šla kar skupaj.

Slavko Žulič in Sonja Hojnik sta imela zelo lep odnos. Kandidat ji je na prvem zmenku prisluhnil in jo tolažil, ko so jo ob spominu na njenega pokojnega moža premagale solze. Bili je kavalir in prav nič vsiljiv. Slavko: "Tak sem, kot je bilo prikazano v oddaji. Nič nisem igral." Nepozaben je bil njun zmenek, na katerega je Sonjo popeljali s fičkom. Slavko pravi, da je premišljeval celo o kočiji, a sta se na koncu zapeljala z avtomobilom.

Slavko Žulič
Slavko Žulič FOTO: POP TV

Slavko je bil tudi zelo marljiv. Komentator iz Ljubezni po domače na kavču, Jure Struna je bil mnenja, da je bil celo preveč delaven in se je premalo posvečali Sonji. Slavko: "Tako kot sem doma delaven, tako sem bil tam. Jaz sem užival zunaj, nisem se hotel posebej boriti. Lahko bi ona videla sama." A je bila Sonja bolj osredotočena na Branka Cveka in njegovo strokovno svetovanje, pravi. Slavko: "Kar je imel, je šlo v 'maloro', zdaj pa samo izkoristi vsako priložnost, ki se mu ponudi, da kakšen evro zasluži. Če zasluži."

Na koncu je Sonja izbrala Branka, a ne zaradi ljubezni. Želela je, da bi končno osvojil zlato, da ne bi bil vedno drugi. Tako kot prej izpadli kandidati je tudi Slavko dobil občutek, da še ni bila pripravljena na zvezo, ker še ni prebolela moža. Slavko: "Po štirih letih, ko smo prišli k hiši, so bili čevlji, copati, halja, srajca tam, kjer jih je slekel. Nič ni bilo premaknjeno. Ona ga sploh ni prebolela in ga ne bo. Jaz sem prepričan, da je to težko verjetno."

Slavko je ob slovesu iskreno povedal, da je Sonja super ženska, prijazna, prikupna, in da mu bo 'srce še en čas igralo zanjo'. Slavko: "To je resnično. Jaz je nisem pozabil, jaz jo še vedno pokličem vsake toliko časa. Izmenjava par besed, toliko da vidim, če je še živa. Nisem sovražnik nikomur, to je pomembno." Tako kot se sliši z ostalimi kandidati, ki so se borili za Sonjino srce, izjema je ravno Brane.

Od konca snemanja Ljubezni po domače je minilo kar nekaj časa. Slavko pritrdi, da mu je medtem srce začelo igrati za drugo damo: "To sem si, po domače povedano, ustvaril na hitro. Po dobrem mesecu sem imel drugo in še zdaj sva skupaj. Nisem sam, verjetno sem edini iz te klape, da imam nekoga." Njegova izbranka živi v bližini in med naključnim srečanjem sta izmenjala nekaj besed. Slavko pravi, da sta se hitro dogovorila in postala par. In kako njegova komentira njegovo pot v oddaji. Slavko: "Pa kako si upal? Jaz sem šel na dopust, pa še grem, sem ji rekel. Se malo hecamo, kregamo, pa smejimo in je to to." Na Sonjo ni ljubosumna, pravi, in doda, da ga to, da je srečno zaljubljen, ne bi ustavilo, da ne bi znova sodeloval v Ljubezni po domače ali pa v Kmetiji: "Zakaj pa ne? Za dober šov greva skupaj. Ne vem, kako bi to točno potekalo, ampak jaz sem še vedno za."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

