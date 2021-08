Slovenski Rambo bo svojo sorodno dušo iskal v Ljubezni po domače

Da mu ne manjka poguma, je Drago Kosmač dokazal pred 30. leti, med osamosvajanjem naše države leta 1991 na mejnem prehodi Rožna dolina pri Novi gorici. Kot izkušenega vojaka so ga kriminalisti in miličniki, s katerimi se je dobro poznal, povabili zraven. Drago pravi, da sprva niso bili uspešni, spominja se, kako je pristopil do oficirja Eduarda Kovačića , s katerim sta se poznala že prej: “ Sem rekel, da naj se raje predajo, ker je v obrambo tega dela prišlo okoli 5000 teritorialcev in miličnikov. Rekel sem mu, da nima nobenih možnosti, da bi karkoli dosegel … Sem rekel: “Če se boš boril, boš ustreljen.” On pa je prijel tisto avtomatsko pištolo in je rekel: “Naj pridejo.” Takrat sem se umaknil, ker sem videl, da nima smisla pogovarjati se naprej. Ko sem stopil pet metrov stran od njega, so že padli streli. ”

Takrat je, oblečen v belo majico in bele kratke hlače, stekel v proti nekdanji carinarnici. Začutil je priložnost, da izkoristi znanje in izkušnje, ki jih je pridobil v vojski. Drago: “In sem skočil čez cesto, vdrl v tisti prostor obmejne milice. Bil sem brez orožja, brez vsega. Samo zakričal sem: “Roke gor. Predajte se. Odložite orožje. Obkoljeni ste.” Na prvi poziv niso reagirali, potem na drugi poziv je pa eden izmed njih vrgel na tla avtomat, puško Kalašnikov, sem ga zagrabil, repetiral, sem videl, da je naboj že v cevi in ga je vrglo ven. No, potem sem še enkrat zakričal: “Bacaj oružje! Bacaj oružje! (Odvrzi orožje!)” No, potem so pa zvezni miličniki in oficirji začeli metati po tleh orožje, tako da sem jih pregledal, razorožil in spravil ven.” Na našo pripombo, češ kako pogumen je bil, v smehu odgovori: “Saj sem Primorec!”

Takrat so pogumnemu Primorcu nadeli naziv slovenskega Ramba. Drago se ne spomni, kdo je bil zaslužen za to, pove pa: “Enkrat mi je pravil en prijatelj, ampak jaz se ne spomnim točno. Je rekel, da mi je on dal to ime. In to se je prijelo.” Ko ga spomnimo, da so se okoli Ramba po navadi sukala lepa dekleta, odgovori: “Je bilo tudi tega nekaj, ampak takrat sem bil še poročen in se nisem kaj pretirano s tem ukvarjal. Načeloma sem zelo zvest osebi, s katero sem. Saj ko je človek sam, lahko kot čebelica išče partnerja ali partnerko, ampak ko je človek z nekom, s katerim se ujame, potem je treba to spoštovati in je treba biti pošten.”

A njegove in poti njegove žene so se razšle, Drago pa si po letih samote v svojem raju med oljkami spet želi ženske družbe, zato se je odločil za sodelovanje v šovu Ljubezen po domače. Pa bo svoje pogajalske in komunikativne veščine uporabljal tudi v partnerski zvezi? Drago: “Seveda, seveda. Normalno je, da ima vsak neke svoje želje, svoja hotenja, svoje poglede na določene stvari in treba je priti do kompromisa. To je normalno, ker brez kompromisa se ne da nič narediti. Če pa je stvar nepomembna, si pa mislim, češ zakaj bi se tukaj nekaj zafrkaval.”