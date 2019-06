Slovo podeželskih junakov, Jaka skoraj bruhal

Tanja Postružnik Koren sedem junakov podeželja pričakuje v veličastnem baročnem ambientu dvorca Štatenberg, kjer se bo odvilo sklepno dejanje letošnje sezone Ljubezni po domače. Nocoj bo znano, koliko zgodb s srečnim koncem je bilo spisanih, zato upamo na dobro ljubezensko letino. Prišli bodo Darja Tomažin, Gašper in Jaka Hafner, Jože Rožen, Miha Božič, Milan Tržan in Tomaž Bizjak. Vsi imajo za seboj romantična potovanja, nekateri tudi manj uspešna, zato vas verjetno zanima, koga so slednji sploh povabili na slavnostno večerjo.