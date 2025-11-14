Sonja bi v novem šovu skupaj s prijateljem Nejcem iskala pravo ljubezen

Sonja Plešnar se je v Ljubezen po domače prijavila zaradi Pabla Alejandra Gelba. Junak bi jo lahko naučil španščine, drug drugega bi lahko razvajala z argentinsko in nizozemsko kulinariko, ki jo obvlada ona, in skupaj bi lahko zaplesala tango. A je vse skupaj padlo v vodo že po prvih nekaj sekundah njunega hitrega zmenka. Sonja: "Prvo, kar sem mu rekla, potem ko sva se predstavila, je bilo: 'A si že dedek?' Skoraj bi ga v bazen vrglo in s tem je bila najina zgodba v nekaj sekundah zaključena. Ko sem ga videla v živo, mi je bil tako nezanimiv, da nisem vedela, kaj naj ga še vprašam, zato pa sem ga začela škropiti z vodo."

Sonja Plešnar FOTO: osebni arhiv icon-expand

V nadaljevanju se je odločila, da želi bolje spoznati tudi Dušana Petriča, a je tudi on ni prepričal. Opisala ga je kot dobro osebo, ki pa nima določenih lastnosti, ki jih kot ženska potrebuje in pričakuje od moškega. Sonja: "Zame on ni dedec, ker dedec mora biti odločen, korekten in mora stati za svojimi besedami in dejanji, česar pa v tej oddaji ni pokazal." In še doda: "Pri meni mora imeti človek najprej dobro srce, ampak dobrega srca ne moreš videti in slišati, če ne odpre ust. Ko pa odpre usta, vidiš zobe, razen če nima nič notri. In v tem primeru je bila zelo slaba kvaliteta." Ko se je poslovil od nje, ni bila žalostna. Prav nasprotno, njegovo odločitev je pospremila z veselim vzklikom. Sonja: "Jaz sem bila izredno vesela, da je bilo končno konec te 'štale', ker smo vsi videli, da gresta Suzana in Pablo še na zmenek s šampanjcem. Videli smo, kako se je Suzana oblekla v oprijeto obleko, da so se videli vsi hribčki, volančki, dolinice in vdolbinice, je bila taka kot zelo slabo vzhajan kruh. Ima pa Suzana eno lepo kvaliteto, in to so njene oči. Njene oči so pa res zelo lepe, in če lahko karkoli rečem o tem človeku, lahko povem le to, ostalega pa ne bi komentirala, ker ko smo to osebo spoznali v pravi luči, je loreta padla skozi okno."

V bitki za Pablovo srce ostaja prav Suzana, ki pa lahko, če se bo zanj odločila Maja Vozlič, ostane praznih rok. Katera pa bi bila po Sonjinem mnenju bolj primerna zanj? Sonja: "Če povem po pravici, je Maje škoda zanj. To je moje mnenje, na žalost. Kolikor sem jo spoznala, je dobra oseba, ne morem reči črke ali pike čez njo. Je poseben človek in o njej vse dobro. Moram reči, da je nisem uspela spoznati, kot bi jo morala, se mi pa zdi izredno pogumno, da tako mlada ženska vozi tovornjak, in zdi se mi, da je zelo odgovorna in zelo samostojna. In Pablo ji po karakterju in po neki zrelosti ne seže niti do kolen." Zato bi bila zanj bolj primerna Suzana: "Tadva sta kot jin in jang. Tadva sta cel krog. Suzana mu daje vse tisto, česar on nima, ker tako ali tako nima ničesar, da vsaj malo zapolni njegovo praznino." Sonja je tako zaključila svoje drugo romantično popotovanje v Ljubezni po domače, zdaj želi imeti šov s prijateljem Nejcem Rekom, v katerem bi drug drugemu pomagala najti pravo ljubezen. Nejc je napisal knjigo o istospolno usmerjenih, ukvarja se tudi z vedeževanjem. Sonja: "Je moj zelo dober znanec, prijatelj, je ena občutljiva dušica, tudi neznansko dolgo že išče partnerja, tudi želi še v nek šov, v katerem bi tudi on lahko spoznal partnerja, ampak videti je, da Slovenija še ni zrela za te stvari. In zato bi si želela, da bi nama kdo omogočil neke take vrste šov, da bi drug drugemu iskala partnerja, on meni moškega, jaz pa njemu moške prijatelje, ki bi bili tudi po mojem okusu. Ker tudi ko sem živela na Nizozemskem, sem se izredno dobro ujela s homoseksualnimi prijatelji, ker oni so izredno inteligentni, umetniško nadarjeni, spretni in točno vedo, kaj ženska potrebuje."

Sonja je prepričana, da bi bil šov z Nejcem zanimiv in zelo gledan. FOTO: osebni arhiv icon-expand